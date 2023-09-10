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Цифры не окончательны. В Офисе генпрокурора назвали количество погибших во время войны детей

Фото: в Офисе генпрокурора назвали количество погибших во время войны детей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину погибли по меньшей мере 503 несовершеннолетних.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

"По состоянию на утро 10 сентября 2023 года по официальной информации ювенальных прокуроров 503 ребенка погибли и более 1122 получили ранения различной степени тяжести", - пишет Офис генерального прокурора. 

Отмечается, что цифры не являются окончательными. Сейчас продолжается работа с их установлением в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. 

Больше всего детей пострадали в: 

  • Донецкой области - 487;
  • Харьковской - 300;
  • Киевской - 129;
  • Херсонской - 124;
  • Запорожской - 99;
  • Николаевской - 97;
  • Днепропетровской - 96;
  • Черниговской - 71;
  • Луганской - 67.

Жертвы среди детей 

Стоит добавить также и то, что с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины российские террористы на постоянной основе депортируют украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные регионы России. Киев постоянно занимается возвращением похищенных оккупантами детей. 

Отметим, что именно из-за депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

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