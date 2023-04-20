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Цифри нижче за офіційні. Демограф оцінила, скільки біженців виїхало за кордон

Фото: з України втекли мільйони (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Олександр Білоус

Загальна кількість українських біженців, які виїхали з початку війни, становить близько 2,5 млн людей. Це вдвічі менше, ніж статистика ООН.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказала директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елла Лібанова.

Як зазначила Лібанова, за даними ООН, у всіх країнах, окрім Росії та Білорусі, перебувають 5 мільйонів українців-втікачів від війни. (За інформацією ООН, у національних програмах тимчасового захисту беруть участь 4,9 млн біженців - ред.).

"З приводу цифри 5 мільйонів я маю багато сумнівів", - сказала вона.

Демограф розповіла, що за кордоном станом на 1 вересня минулого року перебувало 480 тисяч українських дітей шкільного віку. "Якщо це так, то загальна кількість у 5 мільйонів ніяк не виходить. Тому що питома вага дітей у складі втікачів від війни - не 10% і не 20%, а набагато більше. Їхали за кордон переважно мами, часто з двома-трьома дітьми. Хтось брав дітей сестер, інших родичів", - зазначила вона.

Оцінюючи загальну кількість біженців, Лібанова сказала: "Я думаю, близько 2,5 мільйонів. З урахуванням тих, хто виїхав ще до війни, там є 5 мільйонів українців, але це вже окреме питання і окрема статистика".

Нагадаємо, за оцінками Міжнародного валютного фонду , в Україні в 2021 році проживало 40,998 млн осіб. Через війну 2022 року населення скоротилося 34,840 млн осіб. МВФ очікує, що до кінця 2023 року в країні житиме 31,954 млн осіб.

Нагадаємо, Національний банк України очікує, що кількість українців , які перебувають за кордоном, у першому кварталі 2023 року становитиме 9 млн осіб. Повернення може розпочатися не раніше наступного року. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року за кордоном залишатимуться 5,9 млн. українців.

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