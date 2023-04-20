Цифры ниже официальных. Демограф оценила, сколько беженцев уехало за границу

Как отметила Либанова, по данным ООН, во всех странах, кроме России и Беларуси, находятся 5 миллионов украинцев-беглецов от войны. (По информации ООН, в национальных программах временной защиты принимают участие 4,9 млн беженцев - ред.).

"По поводу цифры 5 миллионов у меня есть много сомнений", - сказала она.

Демограф рассказаала, что за границей по состоянию на 1 сентября прошлого года находились 480 тысяч украинских детей школьного возраста. "Если это так, то общее количество в 5 миллионов никак не выходит. Потому что удельный вес детей в составе беглецов от войны – не 10% и не 20%, а гораздо больше. Ехали за границу преимущественно мамы, часто с двумя-тремя детьми. Кто-то брал детей сестер, других родственников", - отметила она.

Оценивая общее число беженцев, Либанова сказала: "Я думаю, около 2,5 миллионов. С учетом выехавших еще до войны там есть 5 миллионов украинцев, но это уже отдельный вопрос и отдельная статистика".