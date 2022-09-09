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"Цифра ще буде зростати". В ЄС підрахували, у скільки обійдеться відновлення України

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Київ, П'ятниця 09 вересня 2022 15:33
"Цифра ще буде зростати". В ЄС підрахували, у скільки обійдеться відновлення України Фото: в ЄС підрахували, у скільки обійдеться відновлення України (pixabay)
Автор: Руслан Гаращенко

Український уряд, Єврокомісія і Світовий банк оцінюють вартість реконструкції та відновлення України в 349 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву, оппубліковану на сайті Єврокомісії.

"Уряд України, Європейська комісія та Світовий банк у співпраці з партнерами оцінюють поточну вартість реконструкції та відновлення в Україні у розмірі 349 мільярдів доларів. Очікується, що ця цифра зросте в найближчі місяці, оскільки війна триває", - йдеться в заяві.

RDNA (швидка оцінка збитку і потреб) являє собою першу всебічну оцінку наслідків війни в двадцяти різних секторах після російського вторгнення. В оцінці викладені потреби у фінансуванні для сталого та інклюзивного відновлення.

Згідно зі звітом, фізичний збиток від війни досяг понад 97 мільярдів доларів. Найбільшої шкоди було завдано житловому сектору, транспортній та торговельній промисловості.

Зазначається, що результати RDNA є попередніми, і збитки та потреби слід розглядати як мінімальні.

"Протягом наступних 36 місяців буде потрібно 105 мільярдів доларів для задоволення нагальних потреб, таких як відновлення систем та інфраструктури освіти та охорони здоров'я, Підготовка до майбутньої зими за рахунок відновлення опалення та енергопостачання будинків, а також підтримка сільського господарства. Ремонт життєво важливих транспортних шляхів. Безпечне поводження зі сміттям і вибуховими речовинами, включаючи наземні міни, також пов'язане зі значними витратами", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, збитки від війни Росії в Україні складуть не менше 1 трлн доларів, втім підрахунки і надалі ведуться.

Також ми писали, що в України є свій план на випадок відмови Росії платити репарації за завдані збитки. В такому випадку в нашій країні заарештують і реалізують все російське майно.

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