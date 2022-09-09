"Цифра ще буде зростати". В ЄС підрахували, у скільки обійдеться відновлення України

Український уряд, Єврокомісія і Світовий банк оцінюють вартість реконструкції та відновлення України в 349 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву, оппубліковану на сайті Єврокомісії.

"Уряд України, Європейська комісія та Світовий банк у співпраці з партнерами оцінюють поточну вартість реконструкції та відновлення в Україні у розмірі 349 мільярдів доларів. Очікується, що ця цифра зросте в найближчі місяці, оскільки війна триває", - йдеться в заяві.

RDNA (швидка оцінка збитку і потреб) являє собою першу всебічну оцінку наслідків війни в двадцяти різних секторах після російського вторгнення. В оцінці викладені потреби у фінансуванні для сталого та інклюзивного відновлення.

Згідно зі звітом, фізичний збиток від війни досяг понад 97 мільярдів доларів. Найбільшої шкоди було завдано житловому сектору, транспортній та торговельній промисловості.

Зазначається, що результати RDNA є попередніми, і збитки та потреби слід розглядати як мінімальні.