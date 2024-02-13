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Цієї зими окупанти вже 40 разів атакували теплоелектростанції ДТЕК, - Сахарук

Вівторок 13 лютого 2024 13:41
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Цієї зими окупанти вже 40 разів атакували теплоелектростанції ДТЕК, - Сахарук Фото: теплоелектростанції ДТЕК зазнали вже 40 атак цієї зими (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Протягом цієї зими окупанти вже 40 разів атакували теплові електростанції ДТЕК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі національного телемарафону.

"Було вже 40 атак. Страждають перш за все великі об’єкти – це теплоелектростанції в Донецькій області та дві в Дніпропетровській. Це акцентовані й таргетовані атаки наших станцій, щоб вони не могли видавати електроенергію в мережу", - сказав він.

Сахарук розповів, що протягом останніх двох тижнів окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК. Остання атака була сьогодні вночі.

"Дуже багато дронів влучили, на жаль, в станцію. Пошкоджене критичне й великогабаритне обладнання, що дуже важливе для роботи станції. ТЕС зараз не працює, йде аналіз пошкоджень", - пояснив він.

Сахарук наголосив, що внаслідок атаки було пошкоджено важливе й цінне обладнання, якого зараз немає для швидкої заміни, тому терміни відновлення можуть бути значними.

Водночас наразі немає відключень світла у Дніпрі та Дніпропетровській області. Проте Сахарук пояснив, що схема електропостачання ненадійна, бо в області відсутнє важливе джерело електроенергії, але енергетики працюють над тим, щоб не було відключень споживачів.

"Зараз ми намагаємося разом з "Укренерго" максимально забезпечити перерозподіл електроенергії між усіма споживачами без будь-яких відключень", - підкреслив виконавчий директор ДТЕК.

Нагадаємо, ворог продовжує систематичні атаки по енергетиці. Днями ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської області, внаслідок чого у Павлоградському районі області були відключення споживачів.

Також через атаку було знеструмлено шахти і під землею залишилась тисяча шахтарів.

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