Этой зимой оккупанты уже 40 раз атаковали теплоэлектростанции ДТЭК, - Сахарук

В течение этой зимы оккупанты уже 40 раз атаковали тепловые электростанции ДТЭК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире национального телемарафона.

"Было уже 40 атак. Страдают, прежде всего, большие объекты - это теплоэлектростанции в Донецкой области и две в Днепропетровской. Это акцентированные и таргетированные атаки наших станций, чтобы они не могли выдавать электроэнергию в сеть", - сказал он.

Сахарук рассказал, что в течение последних двух недель оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК. Последняя атака была сегодня ночью.

"Очень много дронов попали, к сожалению, в станцию. Повреждено критическое и крупногабаритное оборудование, которое очень важно для работы станции. ТЭС сейчас не работает, идет анализ повреждений", - пояснил он.

Сахарук подчеркнул, что в результате атаки было повреждено важное и ценное оборудование, которого сейчас нет для быстрой замены, поэтому сроки восстановления могут быть значительными.

В то же время нет отключений света в Днепре и Днепропетровской области. Однако Сахарук объяснил, что схема электроснабжения ненадежна, потому что в области отсутствует важный источник электроэнергии, но энергетики работают над тем, чтобы не было отключений потребителей.

"Сейчас мы пытаемся вместе с "Укрэнерго" максимально обеспечить перераспределение электроэнергии между всеми потребителями без каких-либо отключений", - подчеркнул исполнительный директор ДТЭК.

Напомним, враг продолжает систематические атаки по энергетике. На днях враг ударил по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области, в результате чего в Павлоградском районе области были отключения потребителей.

Также из-за атаки были обесточены шахты и под землей осталась тысяча шахтеров.