Цієї ночі тривога в Рівненській області тривала найдовше з початку вторгнення, - ОВА

Обстріл РФ по Україні

У ніч на 9 лютого російські війська запустили по Україні 151 дрон. Протиповітряна оборона працювала в 14 областях України. ППО збила 70 дронів, ще 74 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

Уночі вибухи лунали в Одесі, в районі Луцька, у Київській області. Зокрема, під Києвом працювала ППО. Але без пошкоджень через падіння уламків БПЛА в столичному регіоні не обійшлося. Тривога в Київській області тривала понад 11 годин.

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