Цієї ночі тривога в Рівненській області тривала найдовше з початку вторгнення, - ОВА

Росія в ніч на 9 лютого атакувала дронами Рівненську область. Тривога в регіоні тривала найдовше з початку вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Рівненської ОВА Олександра Коваля.
"Майже 8 годин тривала тривога у Рівненській області. Це найдовша з початку повномасштабного вторгнення", - розповів він.
За словами голови ОВА, область зазнала масованої повітряної атаки ворога.
"Результатом роботи сил ППО є збиття 6 ворожих цілей. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали", - констатував Коваль.
Наразі на місці збиття працюють відповідні служби.
У ніч на 9 лютого російські війська запустили по Україні 151 дрон. Протиповітряна оборона працювала в 14 областях України. ППО збила 70 дронів, ще 74 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.
Уночі вибухи лунали в Одесі, в районі Луцька, у Київській області. Зокрема, під Києвом працювала ППО. Але без пошкоджень через падіння уламків БПЛА в столичному регіоні не обійшлося. Тривога в Київській області тривала понад 11 годин.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.