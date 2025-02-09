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Цієї ночі тривога в Рівненській області тривала найдовше з початку вторгнення, - ОВА

Фото: РФ атакувала дронами Рівненську область 9 лютого, тривога тривала найдовше з 2022 року (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія в ніч на 9 лютого атакувала дронами Рівненську область. Тривога в регіоні тривала найдовше з початку вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Рівненської ОВА Олександра Коваля.

"Майже 8 годин тривала тривога у Рівненській області. Це найдовша з початку повномасштабного вторгнення", - розповів він.

За словами голови ОВА, область зазнала масованої повітряної атаки ворога. 

"Результатом роботи сил ППО є збиття 6 ворожих цілей. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали", - констатував Коваль.

Наразі на місці збиття працюють відповідні служби.
 

Обстріл РФ по Україні

У ніч на 9 лютого російські війська запустили по Україні 151 дрон. Протиповітряна оборона працювала в 14 областях України. ППО збила 70 дронів, ще 74 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

Уночі вибухи лунали в Одесі, в районі Луцька, у Київській області. Зокрема, під Києвом працювала ППО. Але без пошкоджень через падіння уламків БПЛА в столичному регіоні не обійшлося. Тривога в Київській області тривала понад 11 годин.

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