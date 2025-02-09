Цієї ночі тривога в Рівненській області тривала найдовше з початку вторгнення, - ОВА

Фото: РФ атакувала дронами Рівненську область 9 лютого, тривога тривала найдовше з 2022 року (Getty Images)

Росія в ніч на 9 лютого атакувала дронами Рівненську область. Тривога в регіоні тривала найдовше з початку вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Рівненської ОВА Олександра Коваля.