Этой ночью тревога в Ровенской области длилась дольше всего с начала вторжения, - ОВА
Россия в ночь на 9 февраля атаковала дронами Ровенскую область. Тревога в регионе длилась дольше всего с начала вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ровенской ОВА Александра Коваля.
"Почти 8 часов длилась тревога в Ровенской области. Это самая длинная с начала полномасштабного вторжения", - рассказал он.
По словам главы ОВА, область подверглась массированной воздушной атаке врага.
"Результатом работы сил ПВО является сбитие 6 вражеских целей. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали", - констатировал Коваль.
Сейчас на месте сбития работают соответствующие службы.
Обстрел РФ по Украине
В ночь на 9 февраля российские войска запустили по Украине 151 дрон. Противовоздушная оборона работала в 14 областях Украины. ПВО сбила 70 дронов, еще 74 беспилотника-имитатора біли локационно потеряны.
Ночью взрывы раздавались в Одессе, в районе Луцка, в Киевской области. В частности, под Киевом работала ПВО. Но без повреждений из-за падения обломков БПЛА в столичном регионе не обошлось. Тревога в Киевской области длилась больше 11 часов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.