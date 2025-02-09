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Этой ночью тревога в Ровенской области длилась дольше всего с начала вторжения, - ОВА

Ровно, Воскресенье 09 февраля 2025 10:12
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Этой ночью тревога в Ровенской области длилась дольше всего с начала вторжения, - ОВА Фото: РФ атаковала дронами Ровенскую область 9 февраля, тревога длилась дольше всего с 2022 года (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия в ночь на 9 февраля атаковала дронами Ровенскую область. Тревога в регионе длилась дольше всего с начала вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ровенской ОВА Александра Коваля.

"Почти 8 часов длилась тревога в Ровенской области. Это самая длинная с начала полномасштабного вторжения", - рассказал он.

По словам главы ОВА, область подверглась массированной воздушной атаке врага.

"Результатом работы сил ПВО является сбитие 6 вражеских целей. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали", - констатировал Коваль.

Сейчас на месте сбития работают соответствующие службы.

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 9 февраля российские войска запустили по Украине 151 дрон. Противовоздушная оборона работала в 14 областях Украины. ПВО сбила 70 дронов, еще 74 беспилотника-имитатора біли локационно потеряны.

Ночью взрывы раздавались в Одессе, в районе Луцка, в Киевской области. В частности, под Киевом работала ПВО. Но без повреждений из-за падения обломков БПЛА в столичном регионе не обошлось. Тревога в Киевской области длилась больше 11 часов.

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