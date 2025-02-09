Этой ночью тревога в Ровенской области длилась дольше всего с начала вторжения, - ОВА

Россия в ночь на 9 февраля атаковала дронами Ровенскую область. Тревога в регионе длилась дольше всего с начала вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ровенской ОВА Александра Коваля.

"Почти 8 часов длилась тревога в Ровенской области. Это самая длинная с начала полномасштабного вторжения", - рассказал он.

По словам главы ОВА, область подверглась массированной воздушной атаке врага.

"Результатом работы сил ПВО является сбитие 6 вражеских целей. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали", - констатировал Коваль.

Сейчас на месте сбития работают соответствующие службы.