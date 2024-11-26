Цієї ночі РФ запустила рекордну кількість дронів: Зеленський закликав посилити санкції

Як розповів президент, цієї ночі запустили по Україні 188 дронів. На жаль, внаслідок атаки є пошкодження критичної інфраструктури. У тому ж числі складна ситуація у Тернополі.

За словами Зеленського, у кожному з запущених сьогодні дронів по 85 іноземних компонентів.

"Це майже 16000 компонентів, без яких вони не літали б. Такі атаки можливі лише тому, що злочинець обходить санкції, Росія обходить санкції через різні схеми. Дякуємо всім у світі, хто блокує такі постачання, але нам потрібно більше спільної роботи, щоб санкції діяли та змушували Росію припинити цю війну. Маємо зупинити російську агресію", - додав він.

Обстріли України

З моменту початку масштабного вторгнення Росії українські населені пункти постійно піддаються обстрілам, що призводить до серйозних пошкоджень інфраструктури та значних втрат серед цивільного населення. У цих атаках застосовуються різні види зброї, включно з ракетними комплексами, артилерією, ударними дронами та авіаційними засобами.

У ніч на 26 листопада Україна зазнала чергової атаки з боку Російської Федерації. Агресор використав чотири ракети "Іскандер-М", запущені з території Воронезької та Курської областей, а також 188 безпілотників. Серед них були дрони типу Shahed і безпілотні апарати невстановленого типу, які атакували з напрямків Орел, Брянськ, Курськ і Приморсько-Ахтарськ.

Завдяки злагодженій роботі сил протиповітряної оборони (ППО) вдалося знищити 76 ворожих дронів.