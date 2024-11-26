Этой ночью РФ запустила рекордное количество дронов: Зеленский призвал усилить санкции

Как рассказал президент, этой ночью запустили по Украине 188 дронов. К сожалению, в результате атаки есть повреждения критической инфраструктуры. В том же числе сложная ситуация в Тернополе.

По словам Зеленского, в каждом из запущенных сегодня дронов по 85 иностранных компонентов.

"Это почти 16000 компонентов, без которых они не летали бы. Такие атаки возможны только потому, что преступник обходит санкции, Россия обходит санкции через различные схемы. Спасибо всем в мире, кто блокирует такие поставки, но нам нужно больше совместной работы, чтобы санкции действовали и заставляли Россию прекратить эту войну. Должны остановить российскую агрессию", - добавил он.

Обстрелы Украины

С момента начала масштабного вторжения России украинские населенные пункты постоянно подвергаются обстрелам, что приводит к серьезным повреждениям инфраструктуры и значительным потерям среди гражданского населения. В этих атаках применяются различные виды оружия, включая ракетные комплексы, артиллерию, ударные дроны и авиационные средства.

В ночь на 26 ноября Украина подверглась очередной атаке со стороны Российской Федерации. Агрессор использовал четыре ракеты "Искандер-М", запущенные с территории Воронежской и Курской областей, а также 188 беспилотников. Среди них были дроны типа Shahed и беспилотные аппараты неустановленного типа, которые атаковали с направлений Орел, Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск.

Благодаря слаженной работе сил противовоздушной обороны (ПВО) удалось уничтожить 76 вражеских дронов.