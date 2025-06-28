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Ці знаки Зодіаку влаштують скандал на порожньому місці: справжні "токсіки" за гороскопом

Субота 28 червня 2025 10:01
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Ці знаки Зодіаку влаштують скандал на порожньому місці: справжні "токсіки" за гороскопом Найскандальніші знаки Зодіаку (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

Іноді достатньо кривого погляду, випадкового слова чи неправильного тону - представники цих знаків Зодіаку не терплять іронії, бачать зраду там, де її нема, та володіють особливим талантом "накручувати себе" до межі.

РБК-Україна розповідає, які знаки Зодіаку найскандальніші та можуть бути справжніми "токсіками".

Скорпіон

Вони не влаштовують дешевих сварок, адже їхні "сцени", немов тонко зрежисована драма. Кожна фраза - удар, кожен погляд - вирок. Скорпіони можуть довго мовчати, але якщо образа проросла всередині, вона обов’язково знайде вихід.

Як зрозуміти Скорпіонів: не намагайтеся з ними сперечатися, просто спробуйте почути їхні приховані образи. Не тисніть, визнайте, що вони мають право на свої емоції. Скорпіон забуває про токсичність, коли чує правду,і особливо цінує тишу, в якій є повага.

Овен

Їхній гнів вибухає, немов щось нестримне та неминуче. Це не скандал, а пожежа, вони кричать, грюкають дверима, можуть сказати щось образливе та токсичне. Але вже за годину готові обійняти вас і вдавати, що нічого не було.

Як зрозуміти Овнів: дайте їм випустити пару. Не перебивайте, не відповідайте агресією, а вислухайте. І як тільки емоції спадуть, починайте говорити. Спокій, а не напруга - ваша найкраща зброя.

Рак

Їхні сварки це не підвищений тон, а про слова та фрази, які б'ють сильніше за батіг. Раки накопичують образи, збирають у собі мовчазний біль, а потім одного дня виливають усе та одразу. Сварка через дрібницю може стати справжньою катастрофою.

Як зрозуміти Раків: обійміть, не тікайте, не кажіть банальне "не драматизуй". Їм важливо знати, що ви лишаєтесь поруч навіть тоді, коли вони нестерпні. Їх заспокоює тепло, ніжність і просте "я тебе розумію".

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Під час створення матеріалу було використано джерела: Knowisiders, Times of India.

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