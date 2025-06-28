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Эти знаки Зодиака устроят скандал на пустом месте: настоящие "токсики" по гороскопу

Суббота 28 июня 2025 10:01
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Эти знаки Зодиака устроят скандал на пустом месте: настоящие "токсики" по гороскопу Самые скандальные знаки Зодиака (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Иногда достаточно кривого взгляда, случайного слова или неправильного тона - представители этих знаков Зодиака не терпят иронии, видят измену там, где ее нет, и обладают особым талантом "накручивать себя" до предела.

РБК-Украина рассказывает, какие знаки Зодиака самые скандальные и могут быть настоящими "токсиками".

Скорпион

Они не устраивают дешевых ссор, ведь их "сцены", словно тонко срежиссированная драма. Каждая фраза - удар, каждый взгляд - приговор. Скорпионы могут долго молчать, но если обида проросла внутри, она обязательно найдет выход.

Как понять Скорпионов: не пытайтесь с ними спорить, просто попробуйте услышать их скрытые обиды. Не давите, признайте, что они имеют право на свои эмоции. Скорпион забывает о токсичности, когда слышит правду, и особенно ценит тишину, в которой есть уважение.

Овен

Их гнев взрывается, словно что-то безудержное и неизбежное. Это не скандал, а пожар, они кричат, хлопают дверью, могут сказать что-то обидное и токсичное. Но уже через час готовы обнять вас и делать вид, что ничего не было.

Как понять Овнов: дайте им выпустить пар. Не перебивайте, не отвечайте агрессией, а выслушайте. И как только эмоции спадут, начинайте говорить. Спокойствие, а не напряжение - ваше лучшее оружие.

Рак

Их ссоры это не повышенный тон, а про слова и фразы, которые бьют сильнее кнута. Раки накапливают обиды, собирают в себе молчаливую боль, а потом однажды выливают все и сразу. Ссора по пустякам может стать настоящей катастрофой.

Как понять Раков: обнимите, не убегайте, не говорите банальное "не драматизируй". Им важно знать, что вы остаетесь рядом даже тогда, когда они невыносимы. Их успокаивает тепло, нежность и простое "я тебя понимаю".

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При создании материала были использованы источники: Knowisiders, Times of India.

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