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5 знаків Зодіаку отримають особливий сюрприз від Меркурія: хто знайде своє щастя

Четвер 26 червня 2025 19:18
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5 знаків Зодіаку отримають особливий сюрприз від Меркурія: хто знайде своє щастя Кому пощастить до кінця літа (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

26 червня настає період Меркурія в знаку Лева, який триватиме аж до початку осені. І для представників 5 знаків Зодіаку це стане приємним сюрпризом.

Ексклюзивно для РБК-Україна астролог Катерина Соловйова розповіла, що готує Меркурій і кому чекати на дива.

Яким знакам Зодіаку скоро пощастить

"26 червня Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, робить інгресію до знаку Лева", - пояснила астролог.

П’ятий знак Зодіаку - нейтральне положення для найспритнішої планети Сонячної системи. І тут, додала Соловйова, Меркурій перебуватиме до 2 вересня 2025 року.

Позитивний вплив у період з 26 червня до 2 вересня відчують представники таких знаків Зодіаку:

  • Лев
  • Овен
  • Стрілець
  • Близнюки
  • Терези.

Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути:

  • Водоліям
  • Тельцям
  • Скорпіонам.

"У цей період можуть прискорюватися ситуації, які стосуються дітей, романтичних стосунків, хобі, творчості, азарту, публічних виступів, шоу-бізнесу, предметів розкошів", - розповіла астролог.

"У першу чергу зміни можуть торкнутися цих процесів, якщо вони пов’язані з важливими переговорами, укладанням нових договорів, оформленням документів, коштовними придбаннями, у тому числі - техніки або автомобілів, важливими відрядженнями, складанням іспитів, проведенням необхідних платежів", - резюмувала вона.

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