5 знаків Зодіаку отримають особливий сюрприз від Меркурія: хто знайде своє щастя
26 червня настає період Меркурія в знаку Лева, який триватиме аж до початку осені. І для представників 5 знаків Зодіаку це стане приємним сюрпризом.
Ексклюзивно для РБК-Україна астролог Катерина Соловйова розповіла, що готує Меркурій і кому чекати на дива.
Яким знакам Зодіаку скоро пощастить
"26 червня Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, робить інгресію до знаку Лева", - пояснила астролог.
П’ятий знак Зодіаку - нейтральне положення для найспритнішої планети Сонячної системи. І тут, додала Соловйова, Меркурій перебуватиме до 2 вересня 2025 року.
Позитивний вплив у період з 26 червня до 2 вересня відчують представники таких знаків Зодіаку:
- Лев
- Овен
- Стрілець
- Близнюки
- Терези.
Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути:
- Водоліям
- Тельцям
- Скорпіонам.
"У цей період можуть прискорюватися ситуації, які стосуються дітей, романтичних стосунків, хобі, творчості, азарту, публічних виступів, шоу-бізнесу, предметів розкошів", - розповіла астролог.
"У першу чергу зміни можуть торкнутися цих процесів, якщо вони пов’язані з важливими переговорами, укладанням нових договорів, оформленням документів, коштовними придбаннями, у тому числі - техніки або автомобілів, важливими відрядженнями, складанням іспитів, проведенням необхідних платежів", - резюмувала вона.
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