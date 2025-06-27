У Левів - рубін, у Риб - сапфір: ось яка прикраса-талісман підійде кожному знаку Зодіаку

Езотерики вважають, що у кожного знаку Зодіаку є свій особливий талісман, який приносить любов, гроші та щастя. У Тельців це смарагд, а у Терезів - опал.

Який камінь-талісман у кожного знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Times of India .

Овен

Овнам, якими керує вогненний Марс, підійде червоний корал. Він додасть сили, ясності та стриманості. А ще цей камінь допомагає приборкати імпульсивність, підвищує витривалість, внутрішній спокій і дає поштовх для впевнених рішень.

Телець

Тельці тягнуться до стабільності, краси та душевної рівноваги. Тому їм потрібен смарагд, який дарує спокій, зміцнює стосунки та сприяє емоційному зціленню. Такий талісман підкреслить природну чарівність та відкриє нові шляхи до успіху.

Близнюки

Всі таланти Близнюків найкраще розкриваються завдяки аквамарину або смарагду. Ці камені допомагають зосередитися, мислити ясно та спілкуватися з усіма навколо. А ще вони здатні захистити від дурного ока.

Рак

Емоційним Ракам підійдуть ніжні камені - перли або місячний камінь. Вони сприяють глибшому розумінню себе, розкривають інтуїцію та приносять гармонію в особистому житті. До того ж перлинки дарують ніжність та здатність краще розуміти емоції інших.

Лев

Сонячні Леви сяють ще яскравіше з рубіном. Цей камінь підкреслює лідерські якості, рішучість, життєрадісність і допомагає не помилятися. Окрім цього, рубін стримує негативні думки.

Діва

Аналітичним Дівам необхідно тримати розум у тонусі, а нерви в спокої. Тому їм потрібен смарагд, який ідеально балансує ці якості. Він покращує концентрацію, знімає тривожність і дарує ментальну ясність.

Терези

Ніжним і витонченим Терезам, якими опікується Венера, найбільше підходять діамант або опал. Вони посилюють привабливість, творчість та вміння підтримувати гармонію в парі.

Скорпіон

Пристрасним Скорпіонам потрібна сила, яка не руйнує, а спрямовує. Гранат і корал активізують їхню рішучість, додають глибини та допомагають долати темні емоції. Окрім цього, такі талісмани притягують успіх.

Стрілець

Стрільці, як стверджують езотерики, тягнуться до сенсів та глибоких емоцій. Тож, для більшого єднання логіки з почуттями слід обирати жовтий сапфір. Він зміцнює віру в себе, розширює горизонти та притягує удачу.

Козоріг

Серйозним Козорогам підходить блакитний сапфір. Це камінь витримки, дисципліни та стійкого успіху. Але носити його варто лише зрідка, адже це сильний талісман.

Водолій

Незалежним Водоліям потрібна духовна глибина та ментальна чистота. Аметист допоможе їм зберігати спокій і натхнення, а блакитний сапфір відкриє новий рівень самосвідомості. Обирайте те, чого найбільше потребуєте.

Риби

Мрійливим і чутливим Рибам потрібні камені, які підсилюють інтуїцію й дарують стабільність. Аметист вгамує емоції, а жовтий сапфір підтримає віру в краще та допоможе здійснити мрії. Головне - не лише чекати на дива, а й діяти.

Як обрати талісман за характером