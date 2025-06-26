Ці знаки Зодіаку стануть головними улюбленцями Всесвіту: диво постукає у двері

Риби

Ви стоїте на порозі нової внутрішньої пригоди, адже на вас чекає день, коли навіть дрібниця може стати початком великого шляху. Але це станеться лише тоді, коли ви дозволите собі бути відкритими світові. Карта "Пажа Пентаклів" натякає, що в душі ви готові починати з чистого аркуша.

Оберіть одну важливу мету, в яку вкладете сили, і вже скоро вона почне оживати. Всесвіт мовчки підказує, що час змінити фокус з сумнівів на мрії. Якщо ви давно відкладали щось "на потім", настав саме цей момент. Довіртесь собі, ви зараз як ніколи близькі до особистого прориву.

Козоріг

Цей день варто прожити уважно й розсудливо, карта "Короля Пентаклів" вказує на присутність мудрої постаті у вашому житті. Зверніть увагу на тих, кого раніше не хотіли слухати: саме там може бути ключ. Настав час вчитися взаємодіяти з Всесвітом та людьми, які поруч з вами.

Вже 26 червня у вас може з’явитися шанс побудувати щось довготривале. Ви в правильному місці й у потрібний час, просто не поспішайте. Якщо відчуєте опору, то тримайтесь за неї. Це початок нового етапу, у якому ваше слово матиме вагу, і вам точно пощастить.

Скорпіон

"Десятка Пентаклів" у перевернутому положенні ставить перед вами важливе запитання: шлях, який ви обрали - правильний? Ви можете бути глибоко занурені в поточні справи, але десь усередині з'явиться відчуття, що просто зараз переглянути пріоритети.

Настає ідеальний момент для чесної розмови з собою. Ваше майбутнє формується саме сьогоднішніми рішеннями, зверніть увагу на дрібні сигнали тіла й серця. Всесвіт допоможе вам знайти дива, але не забувайте слухати свій внутрішній голос.