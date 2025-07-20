ua en ru
Нд, 20 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ці знаки Зодіаку ризикують зробити фатальну помилку: карти Таро дали важливу пораду

Неділя 20 липня 2025 19:02
UA EN RU
Ці знаки Зодіаку ризикують зробити фатальну помилку: карти Таро дали важливу пораду Таро-гороскоп на понеділок (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

Таро-гороскоп на 20 липня попереджає одразу три знаки Зодіаку про ризики, над вами нависло рішення, яке може змінити все. І дуже важливо не схибити, адже від цього залежить буквально все.

Кому слід бути обережним і як вберегтися від невдач, розповідає РБК-Україна.

Скорпіон

Таро-гороскоп каже, що ви надто довго тримаєтесь за те, що давно мало залишитися у минулому. Стосунки, мрія, зобов’язання, які стали тягарем - щось заважає вам рухатися далі. У понеділок ситуація загостриться, з'явиться велика спокуса знову поступитися, сказати "нічого страшного" чи просто змовчати. Але саме так ви себе втратите.

Важлива порада: не повторюйте стару помилку, ви вже достатньо віддали. Цього разу дозвольте собі відмовитись та почати все з чистого аркуша. Ви зможете, карти Таро обіцяють вам шанс все виправити.

Овен

Ви можете спровокувати конфлікт на рівному місці, не навмисно, а просто через бажання швидше вирішити складну ситуацію. Ви чекаєте на миттєві рішення, але світ не зобов’язаний встигати за вашим темпом. Якщо в понеділок хтось не реагує так, як вам потрібно, варто зупинитися.

Важлива порада: мовчання - ваша суперсила. Перш ніж щось сказати чи написати, видихніть і перепитайте себе: це дійсно вартує скандалу чи ви просто втомлені і "зриваєтеся"?

Терези

Цього понеділка на вас буде тиснути необхідність зробити вибір. Ви вже давно вагаєтесь, через це ризикуєте помилитися. Не крадіть у себе час та можливість все ретельно спланувати. Якщо ж ви зробите імпульсивний крок або спробуєте перекласти на когось відповідальність, то результат вас не потішить.

Важлива порада: не обирайте те, що просто не лякає. Спробуйте прислухатись не до голосів навколо, а до свого, внутрішнього.

Вас також може зацікавити:

При написанні матеріалу були використані такі джерела: Your Tango, Parade.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп Гороскоп Таро Астрологія
Новини
Солдати, танки та ракети: що РФ втратила на фронті за останню добу
Солдати, танки та ракети: що РФ втратила на фронті за останню добу
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні