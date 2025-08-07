Ці знаки сьогодні вирішують свою долю: кому варто стримати емоції, а кому - відпустити минуле

Гороскоп за картами Таро на 7 серпня прогнозує непростий день кільком знакам Зодіаку. Вони зіштовхнуться з випробуваннями, які змінять їхнє життя на краще та принесуть важливі уроки.

Телець

Зосередьтеся на своїх емоційних реакціях. Ваш вибуховий характер може дати про себе знати - краще тримати себе в руках.

Астрологи рекомендують навчитися зупинятися в моменти, коли хочеться сказати зайве. І сьогодні вдалий для цього день..

Близнюки

Не найкращий день для експериментів та пошуку нових методів. Сьогодні варто дотримуватися традиційних порядків.

Старі звички можуть виявитися ефективнішими за інновації. Перш ніж зробити крок, проконсультуйтесь із тими, хто вже пройшов подібний шлях.

Терези

Хтось з оточення може спробувати маніпулювати ситуацією у власних інтересах. Звертайте увагу на мову тіла та тон розмов.

Якщо ви відчуєте, що вами намагаються скористатися - не мовчіть. Вміння відкрито говорити про свої підозри забезпечить вам перевагу.

Скорпіон

Ваша чутливість до змін буде підвищена. Не вагайтеся: якщо відчуваєте, що настав час діяти інакше, отже варто проявити рішучість.

Сьогодні карти Таро закликають відпустити старі шаблони поведінки. Вони заважають вашому прогресу. А попереду на вас чекають важливі зміни!

Загалом день принесе виклики багатьом знакам Зодіаку. Ці випробування стануть відправною точкою до покращень у житті. Звісно, все залежатиме від готовності людини до нового. Астрологи радять прислухатися до своїх інстинктів.