Эти знаки сегодня решают свою судьбу: кому стоит сдержать эмоции, а кому - отпустить прошлое
Гороскоп по картам Таро на 7 августа прогнозирует непростой день нескольким знакам Зодиака. Они столкнутся с испытаниями, которые изменят их жизнь к лучшему и принесут важные уроки.
РБК-Украина рассказывает, какие знаки Зодиака окажутся на распутье.
Телец
Сосредоточьтесь на своих эмоциональных реакциях. Ваш взрывной характер может дать о себе знать - лучше держать себя в руках.
Астрологи рекомендуют научиться останавливаться в моменты, когда хочется сказать лишнее. И сегодня удачный для этого день.
Близнецы
Не лучший день для экспериментов и поиска новых методов. Сегодня стоит придерживаться традиционных порядков.
Старые привычки могут оказаться эффективнее инноваций. Прежде чем сделать шаг, проконсультируйтесь с теми, кто уже прошел подобный путь.
Весы
Кто-то из окружения может попытаться манипулировать ситуацией в собственных интересах. Обращайте внимание на язык тела и тон разговоров.
Если вы почувствуете, что вами пытаются воспользоваться - не молчите. Умение открыто говорить о своих подозрениях обеспечит вам преимущество.
Скорпион
Ваша чувствительность к переменам будет повышена. Не сомневайтесь: если чувствуете, что пришло время действовать иначе, значит стоит проявить решительность.
Сегодня карты Таро призывают отпустить старые шаблоны поведения. Они мешают вашему прогрессу. А впереди вас ждут важные перемены!
В целом день принесет вызовы многим знакам Зодиака. Эти испытания станут отправной точкой к улучшениям в жизни. Конечно, все будет зависеть от готовности человека к новому. Астрологи советуют прислушиваться к своим инстинктам.
