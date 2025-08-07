ua en ru
Эти знаки сегодня решают свою судьбу: кому стоит сдержать эмоции, а кому - отпустить прошлое

Четверг 07 августа 2025 06:10
Эти знаки сегодня решают свою судьбу: кому стоит сдержать эмоции, а кому - отпустить прошлое 7 августа станет переломным днем для 4 знаков (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Гороскоп по картам Таро на 7 августа прогнозирует непростой день нескольким знакам Зодиака. Они столкнутся с испытаниями, которые изменят их жизнь к лучшему и принесут важные уроки.

РБК-Украина рассказывает, какие знаки Зодиака окажутся на распутье.

Телец

Сосредоточьтесь на своих эмоциональных реакциях. Ваш взрывной характер может дать о себе знать - лучше держать себя в руках.

Астрологи рекомендуют научиться останавливаться в моменты, когда хочется сказать лишнее. И сегодня удачный для этого день.

Близнецы

Не лучший день для экспериментов и поиска новых методов. Сегодня стоит придерживаться традиционных порядков.

Старые привычки могут оказаться эффективнее инноваций. Прежде чем сделать шаг, проконсультируйтесь с теми, кто уже прошел подобный путь.

Весы

Кто-то из окружения может попытаться манипулировать ситуацией в собственных интересах. Обращайте внимание на язык тела и тон разговоров.

Если вы почувствуете, что вами пытаются воспользоваться - не молчите. Умение открыто говорить о своих подозрениях обеспечит вам преимущество.

Скорпион

Ваша чувствительность к переменам будет повышена. Не сомневайтесь: если чувствуете, что пришло время действовать иначе, значит стоит проявить решительность.

Сегодня карты Таро призывают отпустить старые шаблоны поведения. Они мешают вашему прогрессу. А впереди вас ждут важные перемены!

В целом день принесет вызовы многим знакам Зодиака. Эти испытания станут отправной точкой к улучшениям в жизни. Конечно, все будет зависеть от готовности человека к новому. Астрологи советуют прислушиваться к своим инстинктам.

При написании материала были использованы следующие источники: Your Tango, Astrology.

