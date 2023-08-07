Ці заяви не приносять спокою: Зеленський про "мирні" ініціативи президента Бразилії

Йому здається, що президент Лула - людина з досвідом. Зеленський додав, що він не зовсім розуміє це ("мирні" ініціативи президента Бразилії - ред.).

"Ви вважаєте, що ваше суспільство не до кінця розуміє, що відбувається, і розраховує на це? Заяви Лули зовсім не приносять спокою. Дивно говорити про безпеку Росії. Тільки Росія, Путін і Лула говорять про безпеку Росії, про гарантії, які повинні бути надані для безпеки Росії", - сказав президент України.

Путін нічим не відрізняється від будь-якого колонізатора

Зеленський зауважив, що президент Бразилії має власну думку і він додав, що не обов'язково, щоб думки Бразилії збігалися з думками Путіна.

"Ваша країна ні з ким не воює, і вашу країну Бразилію сьогодні набагато більше поважають у світі, ніж Росію. Людей (Бразилії - ред.) поважають, поважають їхнє бачення, їх бачення світу. Бразилія не агресивна, а миролюбна країна", - пояснив президент України.

Президенту Бразилії варто особисто поговорити із Зеленським

Також Зеленський пояснив, що Путін нічим не відрізняється від будь-якого колонізатора, він постійно бреше, постійно маніпулює, постійно дезінформує людей. Російський диктатор вбиває українських дітей і ґвалтує жінок.

"Чому потрібно погоджуватися з наративами Путіна? Чесно кажучи, якщо президент Лула хоче мені щось сказати, нехай він сяде (зі мною - ред.) і скаже мені. І я думаю, що ми покінчимо з цим", - додав Зеленський.

"Мирні ініціативи" Бразилії

Нагадаємо, президент Бразилії заявив про готовність бути посередником між Україною та Росією і навіть представив свій "мирний план". Проте у Києві поставилися до цього скептично через проросійські погляди політика.

Пізніше МЗС запросило бразильського президента до України. Проте той проігнорував запрошення.

При цьому президент України Володимир Зеленський наголошував, що хотів би особисто зустрітися з бразильським лідером та навіть готовий відвідати Бразилію, якщо буде офіційне запрошення.

Більше про те, на чиєму боці Бразилія і навіщо просуває свій "мирний план" - читайте у матеріалі РБК-Україна.