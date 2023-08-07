Эти заявления не приносят покоя: Зеленский о "мирных" инициативах президента Бразилии

Ему кажется, что президент Лула - человек с опытом. Зеленский добавил, что он не совсем понимает это ("мирные" инициативы президента Бразилии - ред.).

"Вы считаете, что ваше общество не до конца понимает, что происходит, и рассчитывает на это? Заявления Лулы совсем не приносят спокойствия. Странно говорить о безопасности России. Только Россия, Путин и Лула говорят о безопасности России, о гарантиях, которые должны быть предоставлены для безопасности России", - сказал президент Украины.

Путин ничем не отличается от любого колонизатора

Зеленский отметил, что президент Бразилии имеет собственное мнение и он добавил, что не обязательно, чтобы мысли Бразилии совпадали с мыслями Путина.

"Ваша страна ни с кем не воюет, и вашу страну Бразилию сегодня гораздо больше уважают в мире, чем Россию. Людей (Бразилии - ред.) уважают, уважают их видение, их видение мира. Бразилия не агрессивная, а миролюбивая страна", - пояснил президент Украины.

Президенту Бразилии следует лично поговорить с Зеленским

Также Зеленский объяснил, что Путин ничем не отличается от любого колонизатора, он постоянно врет, постоянно манипулирует, постоянно дезинформирует людей. Российский диктатор убивает украинских детей и насилует женщин.

"Почему нужно соглашаться с нарративами Путина? Честно говоря, если президент Лула хочет мне что-то сказать, пусть он сядет (со мной - ред.) и скажет мне. И я думаю, что мы покончим с этим", - добавил Зеленский.

"Мирные инициативы" Бразилии

Напомним, президент Бразилии заявил о готовности быть посредником между Украиной и Россией и даже представил свой "мирный план". Однако в Киеве отнеслись к этому скептически из-за пророссийских взглядов политика.

Позже МИД пригласил бразильского президента в Украину. Однако тот проигнорировал приглашение.

При этом президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что хотел лично встретиться с бразильским лидером и даже готов посетить Бразилию, если будет официальное приглашение.

Больше о том, на чьей стороне Бразилия и зачем продвигает свой "мирный план" – читайте в материале РБК-Украина.