Ці стереотипи заважають жити: 7 установок, які крадуть у вас щастя

Більшість людей шукають щастя, але несвідомо живуть за чужими установками. Суспільство, родина, школа - всі з дитинства нав'язують сценарії, які нібито ведуть до успіху. Насправді ж - до виснаження і постійного відчуття провини.
Які стереотипи заважають нам бути щасливими та що можна з ними зробити, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.
Щастя - це така дивна штука, яка чомусь завжди зникає, коли ми починаємо надто активно звіряти його з "тим, як має бути". І тут у гру вступають стереотипи.
"Вони ніби не кричать - просто тихо шепочуть на вухо: "У 30 вже треба мати сім’ю", "Справжній чоловік має все тягнути сам", "Жінка повинна бути лагідною й ніжною, а не керувати відділом продажів", "Не можна змінювати професію після 40", "Ті, хто не хоче дітей, просто ще не дозріли". І цей шепіт - гучніший за будь-яку логіку. Бо стереотип - це як тінь: ти її не помічаєш, поки вона не впливає на кожне твоє "можна" чи "не можна", - каже експерт.
Він радить у такі моменти зупинятися і питати себе:
Щасливі лише ті, хто має сім'ю (роботу, дітей)
Цей стереотип ігнорує тисячі варіантів щасливого життя. Люди змушують себе до токсичних стосунків, залишаються на роботі, від якої нудить, заводять дітей з тими, кого не кохають або почуваються неповноцінними через відсутність чогось.
Треба знайти справу життя
Цей міф тисне на багатьох: якщо ти ще не "гориш" роботою - значить, з тобою щось не так. Якщо ти у 20 (30) ще не знаєш, ким хочеш бути - ти несерйозний. Як наслідок - виснаження, постійне відчуття невдоволення.
Щастя - це стабільність
Але життя мінливе. Пошук стабільності за будь-яку ціну часто веде до страху змін. Людина тримається за токсичне, бо боїться втратити "зону комфорту".
"Ви будете здивовані, але у світі існує багато людей, для яких стабільність та спокій - це нещастя. А щастя - у постійному русі, змінах, подорожах і активностях", - додає коуч.
Треба терпіти
Цей багаторічний національний міф веде до мовчання, знецінення себе, ігнорування потреб. І ніхто чомусь не може відповісти на питання: кому треба і для чого. І як наслідок цього шляху - вигоряння, пригніченість, хронічне незадоволення та інші проблеми.
Успішна людина має мати все
Кар'єра, сім'я, тіло, хобі, мандрівки - все та одразу. Як це все поєднати одночасно - ніхто не знає.
"А життя настільки непередбачуване і часом складне, що доводиться обирати - гарне тіло або маленька дитина, мандрівки або кар'єра, сім'я або робота. Як наслідок - відчуття провалу, оскільки досягнути всього й одразу - нереально, це ідеальна картинка з соцмереж, якої насправді не існує", - додає фахівець.
Час лікує
Насправді - лікує усвідомлення і робота над собою, а не сам час. Лікує спілкування, психотерапія, роздуми та ще багато чого. Але через цей стереотип може стати гірше, бо люди не звертаються вчасно по допомогу і чекають, поки "само пройде".
Думати про себе - егоїзм
Стереотип, який блокує здатність ставити межі й відмовляти, піклуватися про себе та робити те, що робить щасливими. Найгірше, що може статися - вигоряння, образи, життя не для себе, а для інших.
"Найпоширеніші стереотипи - про стосунки, вік, зовнішність, гроші, успіх, чоловічу/жіночу роль. Але головна проблема не в них. А в тому, що ми часто не пробуємо йти іншим шляхом - лише тому, що "так не прийнято". Щастя - це не те, що "прийнято", а те, що справді твоє. Якщо коротко, то стереотипи - це чужі уявлення про те, як ти маєш жити. А щастя - це коли ти сам вирішуєш, як тобі жити. Тож обирай друге", - резюмує Віталій Курсік.