Ці правила мають знати всі: що робити, якщо машину зупинили на блокпосту

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 573 від 8 липня 2020 року, блокпост визначається як посилений контрольно-пропускний пункт, що облаштовується на в'їздах та виїздах із зон, де діє воєнний стан і комендантська година. На таких пунктах правоохоронці мають право:

перевіряти документи осіб

оглядати транспортні засоби

оглядати багаж та вантаж

перевіряти особисті речі

Відповідно до статті 34 Закону України "Про Національну поліцію", здійснювати перевірку документів і огляд транспортних засобів мають право виключно поліцейські. Працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП) можуть перебувати на блокпостах спільно з поліцейськими, але їхні повноваження обмежуються присутністю. Вони не мають права:

зупиняти автомобіль

вимагати документи у водіїв

проводити огляд транспортного засобу чи багажу

Що має знати водій на блокпосту

Документи. Поліцейські мають право перевірити ваші документи, але передача їх до рук сторонніх осіб (зокрема працівників ТЦК) не є обов’язковою.

Огляд авто. Поліцейський повинен пояснити причину огляду. Ви можете вимагати фіксації процедури на відео або запросити свідків.

Обшук. Важливо розрізняти огляд і обшук. Поліцейські не мають права відкривати дверцята чи багажник вашого автомобіля без вашої згоди. Обшук може проводити лише слідчий чи прокурор за наявності дозволу суду.

Адвокатка зазначає, що згідно з нормами Закону "Про правовий режим воєнного стану" в Україні можуть перевіряти документи осіб, а також, за необхідності, здійснювати огляд речей, багажу та транспортних засобів. Однак такі заходи не повинні порушувати конституційні права громадян. Зокрема, огляд має здійснюватися лише в межах закону.

"Oгляд автомобіля не повинен перетворюватися на обшук. Поліцейські не мають права самостійно відкривати дверцята автомобіля або здійснювати активні дії, спрямовані на пошук певних предметів. Обшук може проводити лише слідчий чи прокурор за наявності дозволу суду, виданого в рамках кримінального провадження", – підсумовує Ганна Рябуха.