Эти правила должны знать все: что делать, если машину остановили на блокпосте

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины № 573 от 8 июля 2020 года блокпост определяется как усиленный контрольно-пропускной пункт, который обустраивается на въездах и выездах из зон, где действует военное положение и комендантский час. На таких пунктах правоохранители имеют право:

проверять документы лиц

осматривать транспортные средства

осматривать багаж и груз

проверять личные вещи

Согласно статье 34 Закона "О Национальной полиции", осуществлять проверку документов и осмотр транспортных средств имеют право исключительно полицейские. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП) могут находиться на блокпостах совместно с полицейскими, но их полномочия ограничиваются присутствием. Они не имеют права:

останавливать автомобиль

требовать документы у водителей

проводить осмотр транспортного средства или багажа

Что должен знать водитель на блокпосту

Документы. Полицейские имеют право проверить ваши документы, но передача их в руки посторонних лиц (в том числе работников ТЦК) не является обязательной.

Осмотр авто. Полицейский должен объяснить причину осмотра. Вы можете потребовать фиксацию процедуры на видео или пригласить свидетелей.

Обыск. Важно различать осмотр и обыск. Полицейские не имеют права открывать дверцу или багажник вашего автомобиля без вашего согласия. Обыск может производить только следователь или прокурор при наличии разрешения суда.

Адвокат отмечает, что согласно нормам Закона "О правовом режиме военного положения" в Украине могут проверять документы лиц, а также, при необходимости, осуществлять осмотр вещей, багажа и транспортных средств. Однако такие меры не должны нарушать конституционные права граждан. В частности, осмотр должен производиться только в рамках закона.

"Осмотр автомобиля не должен превращаться в обыск. Полицейские не имеют права самостоятельно открывать дверцу автомобиля или совершать активные действия, направленные на поиск определенных предметов. Обыск может проводить только следователь или прокурор при наличии разрешения суда, выданного в рамках уголовного производства", – заключает Анна. Рябуха.