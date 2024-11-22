Эти правила должны знать все: что делать, если машину остановили на блокпосте

Во время военного положения на территории Украины действуют особые правила, в частности, по проверке транспортных средств на блокпостах. Разберемся, кто и на каких основаниях может осматривать ваш автомобиль.
РБК-Украина узнало об этом у адвоката Адвокатского объединения "Диски Лекс" Анны Рябухи.
Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины № 573 от 8 июля 2020 года блокпост определяется как усиленный контрольно-пропускной пункт, который обустраивается на въездах и выездах из зон, где действует военное положение и комендантский час. На таких пунктах правоохранители имеют право:
Согласно статье 34 Закона "О Национальной полиции", осуществлять проверку документов и осмотр транспортных средств имеют право исключительно полицейские. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП) могут находиться на блокпостах совместно с полицейскими, но их полномочия ограничиваются присутствием. Они не имеют права:
Документы. Полицейские имеют право проверить ваши документы, но передача их в руки посторонних лиц (в том числе работников ТЦК) не является обязательной.
Осмотр авто. Полицейский должен объяснить причину осмотра. Вы можете потребовать фиксацию процедуры на видео или пригласить свидетелей.
Обыск. Важно различать осмотр и обыск. Полицейские не имеют права открывать дверцу или багажник вашего автомобиля без вашего согласия. Обыск может производить только следователь или прокурор при наличии разрешения суда.
Адвокат отмечает, что согласно нормам Закона "О правовом режиме военного положения" в Украине могут проверять документы лиц, а также, при необходимости, осуществлять осмотр вещей, багажа и транспортных средств. Однако такие меры не должны нарушать конституционные права граждан. В частности, осмотр должен производиться только в рамках закона.
"Осмотр автомобиля не должен превращаться в обыск. Полицейские не имеют права самостоятельно открывать дверцу автомобиля или совершать активные действия, направленные на поиск определенных предметов. Обыск может проводить только следователь или прокурор при наличии разрешения суда, выданного в рамках уголовного производства", – заключает Анна. Рябуха.
Напомним, в Киеве появились новые блокпосты. По данным столичных властей, в столице регулярно организуют тренировки для повышения уровня готовности полиции и сил обороны. В рамках учений развертывают временные блокпосты, устанавливают инженерные заграждения, усиливают проверку документов и транспорта.
Обучение проводится совместно с патрульной полицией, Нацполицией и другими подразделениями. Они включают в себя поисковые, контрдиверсионные и демонстрационные мероприятия. Главная цель – совершенствование системы управления и взаимодействия для обеспечения безопасности в условиях обострения ситуации.
РБК-Украина также писало, что в период военного положения на блокпостах у водителей могут проверять документы. Согласно новому законодательству о мобилизации, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетные документы.
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