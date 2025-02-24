"Ці люди можуть бути вашими сусідами": Офіцер ГУР розповів про склад спецпідрозділу "Шаман"

У спецпідрозділі "Шаман" бійцями можуть бути вашими сусідами, купувати каву в тій самій кав'ярні. І ви навіть не здогадаєтеся про це.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення РФ потрібні були люди з військовим досвідом, але згодом пріоритети змінилися.

"Подальший розвиток конфлікту вимагав наявність у підрозділі людей, які вміють працювати головою, планувати операції, здатні до військової хитрості і загалом розуміють, що таке військова наука. Тому на даному етапі це досить серйозний симбіоз людей розумних, сильних та відважних", - зазначив військовий.

За його словами, у підрозділі служать люди, які знали одне одного ще до війни.

"Більшість особового складу підрозділу мали спільну історію задовго до прибуття в підрозділ. Тобто не виключені родинні елементи, не виключені товариські елементи, коли люди з одного спортивного клубу, з однієї вулиці, з одного міста, які один одного знають. У нас багато військовослужбовців, які є братами. Під час нашого другого вертолітного заходу на Бєлгородщину у двох гвинтокрилах сиділи по парі рідних братів", - розповів він.

Серед бійців є люди, які прийшли з різних соціальних сфер: фінансові директори, колишні посадовці, зокрема ексзаступник міністра та один із генералів, який приєднався як звичайний боєць.

"Спочатку я не знав, що він генерал. Але зрозумів, що це не пересічний громадянин. Я бачив, що він має правильну військову виправку. Тому відразу захотів розібратися, хто це такий. Я почав ставити навідні питання, і він сказав, що він генерал. Я сказав: "Окей, продовжуй копати, зараз саме таке завдання", - згадав командир спецпідрозділу.

Він зазначив, що відбір та рекрутинг відбуваються за чіткими критеріями.

"Чужим людям складно потрапити в підрозділ, якщо ми їх не можемо якось ідентифікувати. Але на даному етапі процес рекрутингу запущений. Є сайт, який можна знайти на офіційній сторінці Головного управління розвідки. Запущена програма з QR-кодом і рекламою", - зазначив військовий.

При цьому він розповів, що потрапити до підрозділу можна заповнивши анкету на сайті "Піратський корабель".

"За запитом "Шаманбат ГУР МО" можна знайти його в Google. Процес максимально спрощений: є посилання на перехід на анкету, заповнюється анкета, потім відбувається її розгляд нашою командою з рекрутингу і подальше вивчення кандидата. Після цього з кандидатом зв'язуються, телефонують навіть на вимкнений телефон, і він розуміє, що настав час", - зазначив військовий.

Він додав, що новобранці проходять ретельну підготовку, що триває в середньому 4-6 місяців.

"Якщо людина без досвіду - потрібен значно довший період, щоби поставити його у стрій. Потім відбувається фахова допідготовка безпосередньо в підрозділі. Приходять представники з різних підрозділів і розбирають людей за напрямками: хтось стає кулеметником і він іде в одну групу, хтось - розвідником, який може ходити на дальні дистанції, і йде до іншої групи, хтось - FPV-шником, хтось - мінометником. Далі відбувається спеціалізація", - зазначив він.

За словами військового, людей розбирають по підрозділах, і вже проводять підготовку в контексті його спеціалізації, тобто "доточують".

На полі бою бійці отримують завдання лише після проходження всіх етапів підготовки.

"Досить довго командири придивляються до військовослужбовця і "дошліфовують" його", - резюмував представник підрозділу.