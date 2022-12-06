"Ці ідіоти приведуть нас до перемоги": Резніков про ракетну тактику окупантів

Російська армія не може перемогти українську на полі бою, а тому воює проти цивільного населення ракетами. Але "ці ідіоти" своїми ударами лише посилюють нашу підтримку партнерами і наближають таким чином перемогу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони Олексія Резнікова в ефірі телемарафону.

"Їх (окупантів - ред.) логіка дуже проста, вони не можуть перемогти українські Збройні сили та взагалі наші Сили оборони на полі бою, тому розпочали війну з цивільним населенням. Їх мрія - занурити нас з вами в темряву та холод, щоб народ України сказав: "все, досі, хочемо здатися та примусити владу на перемовини". Після одразу у світі знайдуться адвокати Кремля, які радісно будуть потирати долоні та казати "сідаймо за стіл перемовин" та давати якісь "гарантії" тощо", - пояснює Резніков.

За словами міністра, таким чином, як варіант росіяни можуть планувати втілити "Мінськ-3".

"Вони навіть цинічно називають ці удари "гуманітарними обстрілами" та "гуманітарними ракетами". Це тактика нового військового керівництва, яке призначено відповідати за цю "спецоперацію", але вони не розуміють одного - такі атаки лише посилюють спротив і стійкість української нації. Мало того, це посилює бажання партнерів нас підтримати", - акцентував Резніков.

Він пригадав, як один із масованих ударів принципово змінив емоції міністрів на засіданні "Рамштайну", яке проводилося після обстрілів. Коли партнери різко почали говорити про підвищення підтримки саме ППО України. Зокрема, тоді Іспанія і погодилася надати свої Hawk.

"Тому ці ідіоти (російські війська - ред.) просто роблять речі, які не приведуть їх в жодному разі до перемоги. Вони приведуть нас з вами до нашої перемоги", - підсумував Резніков.

Нагадаємо, що вчора, 5 грудня РФ завдала чергового масового ракетного удару по території України.

Додамо, речник Повітряних Сил Ігнат попередив, що сьогодні росіяни знову можуть завдати нового удару.

Детальніше про те, на скільки ще ракетних "хвиль" Росії вистачить власних запасів і які подальші сценарії кремлівського терору - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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