Ці головні убори будуть у моді влітку-2025: що вибрати замість панами

Хустки

У 2025 році хустка повертається в моду як стильний і багатофункціональний аксесуар. Вона не тільки захищає від сонця, а й надає образу характеру - від богемної легкості до ретро-елегантності.

"Крім того, хустку можна пов'язати як топ, можна пов'язати на талію або на сумку. На пляж - хустка, великі окуляри, кліпси і якийсь звичайний чорно-білий купальник", - зазначила блогерка.

В'язані шапочки

Хендмейд-естетика в моді як ніколи - речі "з душею" цінуються більше, ніж мас-маркет. Такі шапочки зручні, вони ідеально підходять для фестивалів, пляжу, прогулянок, а також чудово доповнюють образи в стилі бохо, ретро, глем-90-х.

За словами стилістки, особливо гарно виглядає цей головний убір на довгому волоссі.

Панамки кроше

Ще один тренд літа 2025. Кроше - це техніка в'язання гачком. Шапочки в цьому стилі мають такий вигляд, ніби їх зв'язала бабуся вручну. Вони можуть бути щільними або ажурними, кольоровими або мінімалістичними.

Кепки

Кепки - один з найактуальніших головних уборів літа 2025. І якщо раніше вони асоціювалися переважно зі спортом або стрітстайлом, то тепер кепка стала повноцінним модним аксесуаром, який легко вписати навіть у більш вишукані образи.

Які кепки актуальні:

базові однотонні (бежеві, білі, чорні, графітові)

кепки з логотипами - брендовані або з написами

лляні, замшеві, джинсові та навіть в'язані - матеріали дуже різні

зі злегка зігнутим або прямим козирком, класичні або з легкою ноткою ретро.

Капелюхи із соломи та рафії

Солом'яні капелюхи - це класика літнього стилю, яка влітку 2025 року отримує нове модне звучання. Вони не тільки практичні, а й неймовірно стильні, легко адаптуються під будь-який образ - від пляжного до міського.

Що в моді у 2025 році: