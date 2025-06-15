Эти головные уборы будут в моде летом-2025: что выбрать вместо панамы

Платки

В 2025 году платок возвращается в моду как стильный и многофункциональный аксессуар. Он не только защищает от солнца, но и придает образу характера - от богемной легкости до ретро-элегантности.

"Кроме того, платок можно повязать как топ, можно повязать на талию или на сумку. На пляж - платок, большие очки, клипсы и какой-то обычный черный-белый купальник", - отметила блогерша.

Вязаные шапочки

Хендмейд-эстетика в моде как никогда - вещи "с душой" ценятся больше, чем масс-маркет. Такие шапочки удобные, они идеально подходят для фестивалей, пляжа, прогулок, а также прекрасно дополняют образы в стиле бохо, ретро, глэм-90-х.

По словам стилиста, особенно красиво этот головной убор смотрится на длинных волосах.

Панамки кроше

Еще один тренд лета 2025. Кроше - это техника вязания крючком. Шапочки в этом стиле выглядят так, будто их связали бабушка вручную. Они могут быть плотными или ажурными, цветными или минималистичными.

Кепки

Кепки - один из самых актуальных головных уборов лета 2025. И если раньше они ассоциировались преимущественно со спортом или стритстайлом, то теперь кепка стала полноценным модным аксессуаром, который легко вписать даже в более изысканные образы.

Какие кепки актуальны:

базовые однотонные (бежевые, белые, черные, графитовые)

кепки с логотипами - брендированные или с надписями

льняные, замшевые, джинсовые и даже вязаные - материалы очень разные

со слегка изогнутым или прямым козырьком, классические или с легкой ноткой ретро.

Шляпы из соломы и рафии

Соломенные шляпы - это классика летнего стиля, которая летом 2025 года получает новое модное звучание. Они не только практичны, но и невероятно стильные, легко адаптируются под любой образ - от пляжного до городского.

Что в моде в 2025 году: