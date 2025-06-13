У ці 6 країн українцям зараз краще не їхати: офіційне попередження МЗС
Міністерство закордонних справ назвало шість країн світу, в які українцям зараз краще не їхати. Це пов'язано із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу відомства.
В які країни МЗС радить українцям не їхати
Згідно з наданими Міністерством закордонних справ України рекомендаціями, у зв'язку із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході громадянам краще утриматись від поїздок до:
- Держави Ізраїль;
- Ісламської Республіки Іран;
- Йорданського Хашимітського Королівства;
- Республіки Ірак;
- Ліванської Республіки;
- Сирійської Арабської Республіки.
Уточнюється, що туди краще не їхати "до стабілізації ситуації".
Що робити тим, хто вже перебуває у країнах регіону
У МЗС повідомили, що всім громадянам України, які вже перебувають у країнах регіону, рекомендується:
- зберігати пильність;
- уважно стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів країн перебування;
- неухильно дотримуватися заходів безпеки;
- завжди мати при собі документи, що посвідчують особу.
Куди українцям звертатись у надзвичайній ситуації
Насамкінець у міністерстві нагадали, що робити, "якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, або вашому життю чи здоров'ю є загроза".
Так, громадянам України рекомендують невідкладно звертатися:
- або до найближчої закордонної дипломатичної установи України;
- або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-15-88;
- або на електронну пошту консульської оперативної служби МЗС України: cons_or@mfa.gov.ua.
Публікація прес-служби МЗС (скриншот: mfa.gov.ua)
Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 13 червня, Ізраїль розпочав військову операцію на території Ірану (в межах спецоперації під назвою "Левиний народ"), після чого Іран запустив по Ізраїлю сотню безпілотників.
Згодом Посольство України в Державі Ізраїль нагадало громадянам про закриття повітряного простору на тлі напруженої безпекової ситуації, дало чіткі інструкції на випадок військових атак і поділилось важливими контактами.
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