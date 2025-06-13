У ці 6 країн українцям зараз краще не їхати: офіційне попередження МЗС

Міністерство закордонних справ назвало шість країн світу, в які українцям зараз краще не їхати. Це пов'язано із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу відомства.

В які країни МЗС радить українцям не їхати

Згідно з наданими Міністерством закордонних справ України рекомендаціями, у зв'язку із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході громадянам краще утриматись від поїздок до:

Держави Ізраїль;

Ісламської Республіки Іран;

Йорданського Хашимітського Королівства;

Республіки Ірак;

Ліванської Республіки;

Сирійської Арабської Республіки.

Уточнюється, що туди краще не їхати "до стабілізації ситуації".

Що робити тим, хто вже перебуває у країнах регіону

У МЗС повідомили, що всім громадянам України, які вже перебувають у країнах регіону, рекомендується:

зберігати пильність;

уважно стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів країн перебування;

неухильно дотримуватися заходів безпеки;

завжди мати при собі документи, що посвідчують особу.

Куди українцям звертатись у надзвичайній ситуації

Насамкінець у міністерстві нагадали, що робити, "якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, або вашому життю чи здоров'ю є загроза".

Так, громадянам України рекомендують невідкладно звертатися:

або до найближчої закордонної дипломатичної установи України;

або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: ‪+38-044-238-15-88‬;

або на електронну пошту консульської оперативної служби МЗС України: cons_or@mfa.gov.ua.

Публікація прес-служби МЗС (скриншот: mfa.gov.ua)