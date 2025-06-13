В эти 6 стран украинцам сейчас лучше не ехать: официальное предупреждение МИД
Министерство иностранных дел назвало шесть стран мира, в которые украинцам сейчас лучше не ехать. Это связано с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В какие страны МИД советует украинцам не ехать
Согласно предоставленным Министерством иностранных дел Украины рекомендациям, в связи с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке гражданам лучше воздержаться от поездок в:
- Государство Израиль;
- Исламскую Республику Иран;
- Иорданское Хашимитское Королевство;
- Республику Ирак;
- Ливанскую Республику;
- Сирийскую Арабскую Республику.
Уточняется, что туда лучше не ехать "до стабилизации ситуации".
Что делать тем, кто уже находится в странах региона
В МИД сообщили, что всем гражданам Украины, которые уже находятся в странах региона, рекомендуется:
- сохранять бдительность;
- внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов стран пребывания;
- неукоснительно соблюдать меры безопасности;
- всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Куда украинцам обращаться в чрезвычайной ситуации
В завершение в министерстве напомнили, что делать, "если вы попали в чрезвычайную ситуацию, или вашей жизни или здоровью есть угроза".
Так, гражданам Украины рекомендуют безотлагательно обращаться:
- или в ближайшее зарубежное дипломатическое учреждение Украины;
- или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-15-88;
- или на электронную почту консульской оперативной службы МИД Украины: cons_or@mfa.gov.ua.
Публикация пресс-службы МИД (скриншот: mfa.gov.ua)
Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал военную операцию на территории Ирана (в рамках спецоперации под названием "Львиный народ"), после чего Иран запустил по Израилю сотню беспилотников.
Позже Посольство Украины в Государстве Израиль напомнило гражданам о закрытии воздушного пространства на фоне напряженной ситуации с безопасностью, дало четкие инструкции на случай военных атак и поделилось важными контактами.
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