В эти 6 стран украинцам сейчас лучше не ехать: официальное предупреждение МИД

Министерство иностранных дел назвало шесть стран мира, в которые украинцам сейчас лучше не ехать. Это связано с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В какие страны МИД советует украинцам не ехать

Согласно предоставленным Министерством иностранных дел Украины рекомендациям, в связи с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке гражданам лучше воздержаться от поездок в:

Государство Израиль;

Исламскую Республику Иран;

Иорданское Хашимитское Королевство;

Республику Ирак;

Ливанскую Республику;

Сирийскую Арабскую Республику.

Уточняется, что туда лучше не ехать "до стабилизации ситуации".

Что делать тем, кто уже находится в странах региона

В МИД сообщили, что всем гражданам Украины, которые уже находятся в странах региона, рекомендуется:

сохранять бдительность;

внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов стран пребывания;

неукоснительно соблюдать меры безопасности;

всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Куда украинцам обращаться в чрезвычайной ситуации

В завершение в министерстве напомнили, что делать, "если вы попали в чрезвычайную ситуацию, или вашей жизни или здоровью есть угроза".

Так, гражданам Украины рекомендуют безотлагательно обращаться:

или в ближайшее зарубежное дипломатическое учреждение Украины;

или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-15-88;

или на электронную почту консульской оперативной службы МИД Украины: cons_or@mfa.gov.ua.

Публикация пресс-службы МИД (скриншот: mfa.gov.ua)