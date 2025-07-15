Ці 4 знаки Зодіаку зіткнуться з несподіваними труднощами в липні: хто в списку?

Овен

У липні на Овнів чекає несподіване уповільнення темпу. Те, що ще в червні йшло гладко, почне "зависати". Особливо це стосується роботи та фінансів.

Можливі конфлікти через поспішні рішення. Астрологи радять навчитися чекати й не форсувати події - інакше можна упустити важливе.

Телець

Для Тельців місяць буде емоційно напруженим. Можливі розчарування в людях, які здавалися надійними. Також імовірні складні розмови з близькими або проблеми з нерухомістю.

Головне - не замикатися в собі. Підтримка друзів і здоровий відпочинок можуть допомогти пережити цей період із меншими втратами.

Стрілець

У Стрільців можуть виникнути труднощі зі здоров'ям або енергією - виснаження, апатія, відчуття вигорання. Також можливі несподівані затримки в кар'єрі або незаплановані витрати.

Астрологи радять не ігнорувати сигнали тіла і не брати на себе більше, ніж можна витягти.

Водолій

Для Водоліїв липень стане випробуванням у сфері комунікацій. Непорозуміння, сварки, неприємні новини - все це може вибити з колії.

Також варто бути обережним у питаннях документів і фінансових зобов'язань. Не поспішайте ухвалювати рішення - деталі можуть змінити все.