Ці 4 продукти - найгірший вибір для сніданку. Не їжте їх натщесерце

Що краще не їсти натщесерце?

Лікар Адріан Шнайдер радить уникати 4 продуктів на сніданок, бо вони можуть викликати печію, сонливість та нетравлення шлунка.

Гостра їжа

Ви любите чилі, гострі соуси чи каррі? Лікар попереджає, що гострі страви на сніданок можуть негативно вплинути на процеси травлення. Будьте обережні, особливо якщо у вас проблеми зі шлунком.

"Вони можуть подразнювати слизову оболонку шлунка та викликати нетравлення шлунка. Особливо натщесерце та у чутливих людей", - попереджає фахівець.

Солодощі

Лікар наголошує, що солодощі викликають швидкий сплеск рівня цукру в крові, а потім різке падіння. Ефект? Ви відчуваєте втому та сонливість. Краще залишити їх на потім.

Кава

Так, цей напій для багатьох це справжній ритуал. Але кава натщесерце може підвищити кислотність у шлунку та призвести до печії. Варто змінити це для власного комфорту.

Велика кількість цитрусових

Як і кава, цитрусові можуть підвищити кислотність та викликати печію, якщо ви з'їсте їх багато натщесерце.



