Эти 4 продукта - худший выбор для завтрака. Не ешьте их натощак

Что лучше не есть натощак?

Врач Адриан Шнайдер советует избегать 4 продуктов на завтрак, потому что они могут вызвать изжогу, сонливость и несварение желудка.

Острая пища

Вы любите чили, острые соусы или карри? Врач предупреждает, что острые блюда на завтрак могут негативно повлиять на процессы пищеварения. Будьте осторожны, особенно если у вас проблемы с желудком.

"Они могут раздражать слизистую оболочку желудка и вызвать несварение желудка. Особенно натощак и у чувствительных людей", - предупреждает специалист.

Сладости

Врач отмечает, что сладости вызывают быстрый всплеск уровня сахара в крови, а затем резкое падение. Эффект? Вы чувствуете усталость и сонливость. Лучше оставить их на потом.

Кофе

Да, этот напиток для многих это настоящий ритуал. Но кофе натощак может повысить кислотность в желудке и привести к изжоге. Стоит изменить это для собственного комфорта.

Большое количество цитрусовых

Как и кофе, цитрусовые могут повысить кислотность и вызвать изжогу, если вы съедите их много натощак.