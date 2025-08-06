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Ці 3 знаки Зодіаку на межі вигорання: кому терміново потрібен відпочинок

Астрологи назвали 3 знаки Зодіаку, яким потрібна перерва (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Астрологи попереджають: у серпні 2025 року деякі знаки Зодіаку можуть зіткнутися з емоційним і фізичним виснаженням. Напруга останніх тижнів, стрес і накопичена втома підштовхують їх до межі вигорання.

Хто саме потрапив до цього списку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Діва

Діви звикли контролювати все й одразу, але в серпні таке навантаження може зіграти з ними злий жарт. Вони часто ігнорують сигнали власного тіла, намагаючись бути корисними всім, крім себе.

Саме зараз Дівам варто зупинитися, зробити глибокий вдих і дозволити собі відпочити. Навіть коротка пауза допоможе відновити сили й уникнути емоційного вигорання.

Козоріг

Козероги не звикли скаржитися, але серпень може вивести навіть їх з рівноваги. Постійна робота, відповідальність і тиск очікувань накопичуються і тягнуть до емоційного виснаження.

Цей знак потребує не стільки фізичного, скільки морального відпочинку - від вимог, дедлайнів і самокритики. Відпустка, навіть коротка, допоможе Козерогам повернути фокус і мотивацію.

Риби

Риби тонко відчувають настрій оточення, часто приймаючи чужі емоції на себе. У серпні їхня емпатія може зіграти проти них - надмірне співпереживання і тривожність призводять до внутрішнього виснаження.

Рибам важливо відмежуватися від усього, що виснажує, і знайти час для себе, навіть якщо це просто день тиші. Їхнє емоційне здоров'я зараз потребує турботи й спокою.

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