Эти 3 знака Зодиака на грани выгорания: кому срочно нужен отдых

Дева

Девы привыкли контролировать все и сразу, но в августе такая нагрузка может сыграть с ними злую шутку. Они часто игнорируют сигналы собственного тела, стараясь быть полезными всем, кроме себя.

Именно сейчас Девам стоит остановиться, сделать глубокий вдох и позволить себе отдохнуть. Даже короткая пауза поможет восстановить силы и избежать эмоционального выгорания.

Козерог

Козероги не привыкли жаловаться, но август может вывести даже их из равновесия. Постоянная работа, ответственность и давление ожиданий накапливаются и тянут к эмоциональному истощению.

Этот знак нуждается не столько в физическом, сколько в моральном отдыхе - от требований, дедлайнов и самокритики. Отпуск, даже короткий, поможет Козерогам вернуть фокус и мотивацию.

Рыбы

Рыбы тонко чувствуют настроение окружающих, часто принимая чужие эмоции на себя. В августе их эмпатия может сыграть против них - чрезмерное сопереживание и тревожность приводят к внутреннему истощению.

Рыбам важно отмежеваться от всего, что истощает, и найти время для себя, даже если это просто день тишины. Их эмоциональное здоровье сейчас нуждается в заботе и покое.