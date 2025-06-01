Тшасковський оголосив перемогу на виборах у Польщі ще до підрахунку голосів

Кандидат у президенти Польщі Рафал Тшасковський оголосив про перемогу на виборах. Це сталося ще до підрахунку голосів виборців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на onet.pl.

"Ми перемогли. Ми перемогли, хоча фраза "на лезах бритви" назавжди увійде в мову Польщі і польської політики", - сказав Тшасковський.

Він також подякував громадянам Польщі, своєму штабу та родині.

"Я хотів би дуже подякувати всім друзям, бо без вас я не був би тим, ким є. Я хотів би подякувати штабу на чолі з Віолою Папроцькою. Ми маємо відчуття, що зробили все, що можна було зробити", - заявив політик.

Дружина Тшасковського теж зробила заяву після закриття дільниць для голосування.

"Я хотіла б подякувати всім, насамперед жінкам. Я постійно кажу: в нас є сила", - зазначила Малгожата Тшасковська.