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На цей вечір без світла близько 4 мільйонів українців у 14 областях, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні станом на вечір вівторка, 8 листопада, відключено від електропостачання близько 4 мільйонів громадян, які проживають у містах у 14 областях, у тому числі й у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у вечірньому зверненні.

Глава держави зазначив, що в більшості випадків люди зараз без світла саме внаслідок відключення згідно зі стабілізаційними графіками, а не аварійними відключеннями.

"Тривають ремонтні роботи і на всіх тих обʼєктах енергетики, які постраждали від нещодавніх російських ударів", - повідомив Зеленський.

Також президент подякував працівникам енергослужб, комунальних підприємств, чиновникам та представникам самоврядування, які займаються стабілізацією ситуації.

"Я дякую всім нашим енергетикам, комунальникам, обласним адміністраціям, місцевому самоврядуванню - усім, хто повертає нашим людям передбачуваність життя навіть у таких умовах", - заявив глава держави.

Раніше в "Укренерго" заявили, що графіки відключення електроенергії можуть стати комфортнішими з наступного тижня.

Також перед цим РБК-Україна писала, як можна дізнатися конкретний графік відключення світла.

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Володимир Зеленськийвідключеня світла