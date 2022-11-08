RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На этот вечер без света около 4 миллионов украинцев в 14 областях, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине по состоянию на вечер вторника, 8 ноября, отключены от электроснабжения около 4 миллионов граждан, которые проживают в городах в 14 областях, в том числе и в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в вечернем обращении.

Глава государства отметил, что в большинстве случаев люди сейчас без света именно в результате отключения согласно стабилизационным графикам, а не аварийным отключениям.

"Продолжаются ремонтные работы и на всех объектах энергетики, которые пострадали от недавних российских ударов", - сообщил Зеленский.

Также президент поблагодарил работников энергослужб, коммунальных предприятий, чиновников и представителей самоуправления, которые занимаются стабилизацией ситуации.

"Я благодарю всех наших энергетиков, коммунальщиков, областных администраций, местного самоуправления - всех, кто возвращает нашим людям предсказуемость жизни даже в таких условиях", - заявил глава государства.

Ранее в "Укрэнерго" заявили, что графики отключения электроэнергии могут стать более комфортными со следующей недели.

Также перед этим РБК-Украина писало, как можно узнать конкретный график отключения света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленскийвідключеня світла