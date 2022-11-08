На этот вечер без света около 4 миллионов украинцев в 14 областях, - Зеленский

Глава государства отметил, что в большинстве случаев люди сейчас без света именно в результате отключения согласно стабилизационным графикам, а не аварийным отключениям.

"Продолжаются ремонтные работы и на всех объектах энергетики, которые пострадали от недавних российских ударов", - сообщил Зеленский.

Также президент поблагодарил работников энергослужб, коммунальных предприятий, чиновников и представителей самоуправления, которые занимаются стабилизацией ситуации.

"Я благодарю всех наших энергетиков, коммунальщиков, областных администраций, местного самоуправления - всех, кто возвращает нашим людям предсказуемость жизни даже в таких условиях", - заявил глава государства.