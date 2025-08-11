Цей тиждень - їхній зоряний час: карти Таро назвали три знаки Зодіаку, які забудуть про проблеми

Карти Таро пророкують приємні зміни та світлі події для тих, хто вже втомився від дрібних негараздів і невизначеності. Гороскоп на тиждень обіцяє трьом знакам Зодіаку атмосферу натхнення, легкості й відчуття, що Всесвіт на їхньому боці.
Яким знакам Зодіаку пощастить на цьому тижні, розповідає РБК-Україна.
Для Тельців цей гороскоп на тиждень обіцяє енергію гармонії, турботи та процвітання. Випала карта "Імператриця", яка символізує достаток, родинне тепло та впевненість у майбутньому. Можливі приємні новини, пов’язані з домом чи близькими, а також успішне завершення справ, які довго відкладалися. Це час, коли хочеться створювати красу навколо та дбати про тих, хто важливий.
Порада на тиждень: не бійтеся інвестувати час і сили в те, що приносить задоволення. Навіть маленькі кроки у бік комфорту та розвитку дадуть відчутний результат. Варто більше часу проводити з тими, хто надихає, і уникати конфліктів, які можуть вибити з рівноваги.
Дівам карти Таро обіцяють силу волі, кмітливість і вміння перетворювати ідеї на реальні результати. Ваша карта на тиждень - "Маг", яка символізує нові можливості та вдалий час для початку важливих справ. Гороскоп підказує, що ви зможете побачити нові шляхи для вирішення старих проблем, і знайти підтримку там, де не очікували.
Порада на тиждень: довіряйте своїм здібностям і не відкладайте важливі рішення. Успіх залежатиме від того, наскільки сміливо ви будете діяти. Це саме той зоряний час, коли варто говорити відкрито й чітко.
Для Левів астропрогноз обіцяє тиждень радості та натхнення. Випала карта "Сонце" - символ успіху, відкритості та ясності. Ви зможете вирішити питання, які довго гальмували рух уперед, і відчути підтримку близьких. В особистому житті настане час для теплих зустрічей і щирих розмов, а про проблеми можна забути.
Порада на тиждень: користуйтеся моментом, щоб реалізувати найсміливіші плани. Будьте щирими, демонструйте свої сильні сторони та не бійтеся звертатися по допомогу. Світло, яке ви випромінюєте, притягуватиме до вас потрібних людей та вигідні можливості.
Вас може зацікавити
Під час створення матеріалу було використано джерела: Metro, Tarot.