Цей робот поводиться як жива тварина: що відомо про Familiar від iRobot

Засновник технологічного стартапу iRobot Колін Енгл анонсував новий проєкт - робота-вихованця Familiar. Основне призначення пристрою - стати автономним компаньйоном, здатним формувати емоційну прихильність та підтримувати соціальну активність власника.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на The Verge.
Робот Familiar нагадує собаку середніх габаритів та покритий штучним хутром. Пристрій оснащений 23 ступенями свободи - це дозволяє йому реалістично рухати головою, вухами, очима та бровами для вираження емоцій.
Розробники свідомо відмовилися від гуманоїдної (людиноподібної) форми, щоб уникнути завищених очікувань користувачів щодо функціональності машини.
Процесор: пристрій працює на чипі Nvidia Jetson Orin;
Локальний ШІ: робот використовує власну мультимодальну модель для обробки зору, аудіо та пам'яті без необхідності постійного підключення до інтернету;
Конфіденційність: дані з камер та мікрофонів обробляються безпосередньо на пристрої та не передаються у хмару;
Комунікація: Familiar не використовує людську мову, натомість видає невербальні звуки (муркотіння, нявкання) та використовує мову тіла.
Колін Енгл розповідає про проєкт Familiar Machines & Magic та його перший продукт - ШІ-робота вихованця ім’я Дафна (відео: The Wall Street Journal, конференція The Future of Everything)
Енгл позиціонує Familiar як засіб боротьби з глобальною епідемією самотності. Робот здатний вивчати режим дня власника, нагадувати про прогулянки, заняття йогою або вчасний сон.
Основними цільовими групами розробки вважаються сім'ї з дітьми та літні люди, яким важко доглядати за справжніми тваринами.
На відміну від багатьох попередніх домашніх роботів, розроблених iRobot, Familiar спроєктований так, щоб активно взаємодіяти з людиною фізично - наприклад, підштовхувати до дій або реагувати на обійми завдяки сенсорам дотику, розташованим по всьому корпусу.
На даний момент проєкт знаходиться на стадії заводського тестування. Очікується, що робот з'явиться у продажу не раніше 2027 року. За словами розробників, ціна пристрою буде "співмірною з витратами на утримання справжньої домашньої тварини".
Компанія Familiar Machines & Magic вже залучила фахівців з Disney, MIT, Boston Dynamics та Amazon для доопрацювання моделі соціальної поведінки робота перед глобальним релізом.