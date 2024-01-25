Цей рік буде особливо важливим для перебігу війни в Україні, - глава МЗС Литви

Нинішній рік у перебігу повномасштабної війни Росії проти України, скоріш за все, стане "особливо важливим" на тлі можливого зниження об'ємів допомоги для Києва країнами Заходу.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

Литовський чиновник у ході сьогоднішнього візиту до Києва висловив думку, що стагнація підтримки країн-партнерів та союзників для Сил оборони України може визначити результат на театрі воєнних дій.

"Жоден експерт не визнає, а ми говоримо в Литві, що 2024 рік може бути і буде особливо важливим для перебігу війни в Україні", - сказав Ландсбергіс литовським журналістам.

За його словами, є "сценарії, якщо підтвердяться припущення, що Україна отримає посилену підтримку Заходу, то її позиції у війні посиляться, але прогнозуються і більш складні сценарії".

Під час кількаденного візиту глава МЗС Литви проведе зустріч зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою та іншими офіційними особами, зокрема із секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим.

"Ця (зустріч) буде про ті можливі сценарії цього року і про те, що ми можемо зробити, щоб уникнути деяких важких сценаріїв для України", - сказав Ландсбергіс.

Допомога Литви для України

Раніше повідомлялося, що 10 січня Литва схвалила пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму 200 млн євро. Також були анонсовані нові постачання на січень та лютий.

Так, Вільнюс відправить Україн боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому - бронетранспортери М577. Також Литва тренуватиме українських солдатів й зміцнюватиме співпрацю в оборонній промисловості з Україною.

Додамо, під час нинішнього візиту до України глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс візьме участь у підписанні меморандуму про взаєморозуміння між представництвом ЄС в Україні та Литовським центральним агентством з управління проєктами (CPA) щодо співпраці у реалізації проєкту з будівництва укриттів в українських школах, який фінансується ЄС.