Этот год будет особенно важным для хода войны в Украине, - глава МИД Литвы

Нынешний год в ходе полномасштабной войны России против Украины, скорее всего, станет "особенно важным" на фоне возможного снижения объемов помощи для Киева странами Запада.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Литовский чиновник в ходе сегодняшнего визита в Киев выразил мнение, что стагнация поддержки стран-партнеров и союзников для Сил обороны Украины может определить результат на театре военных действий.

"Ни один эксперт не признает, а мы говорим в Литве, что 2024 год может быть и будет особенно важным для войны в Украине", - сказал Ландсбергис литовским журналистам.

По его словам, есть "сценарии, если подтвердятся предположения, что Украина получит усиленную поддержку Запада, то ее позиции в войне усилятся, но прогнозируются и более сложные сценарии".

Во время визита глава МИД Литвы проведет встречу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и другими официальными лицами, в том числе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым.

"Эта (встреча) будет о тех возможных сценариях в этом году и о том, что мы можем сделать, чтобы избежать некоторые тяжелые сценарии для Украины", - сказал Ландсбергис.

Помощь Литвы для Украины

Ранее сообщалось, что 10 января Литва одобрила пакет долгосрочной военной помощи Украине на сумму 200 млн. евро. Также были анонсированы новые поставки на январь и февраль.

Так, Вильнюс отправит Украине боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале - бронетранспортеры М577. Также Литва будет тренировать украинских солдат и укреплять сотрудничество в оборонной промышленности с Украиной.

Добавим, во время нынешнего визита в Украину глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис примет участие в подписании меморандума о взаимопонимании между представительством ЕС в Украине и Литовским центральным агентством по управлению проектами (CPA) о сотрудничестве в реализации проекта по строительству укрытий в украинских школах, который финансируется ЕС.