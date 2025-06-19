Цей продукт потрібно їсти з обережністю при високому тиску: ось чому

Вершкове масло містить насичені жири, які можуть впливати на рівень холестерину та стан судин. Але чи справді його потрібно повністю виключити з раціону при високому тиску?

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eating well .

Вплив вершкового масла на тиск

Вершкове масло містить багато насичених жирів (понад 50%), які можуть:

підвищувати рівень "поганого" холестерину

сприяти утворенню атеросклеротичних бляшок

збільшувати ризик серцево-судинних захворювань і гіпертонії

Висока енергетична цінність сприяє набору ваги, що також може впливати на тиск.

Але повністю цей продукт не заборонено. Зокрема:

у помірній кількості (наприклад, 1 ч.л на день) вершкове масло може бути частиною збалансованого раціону, особливо якщо загальний раціон багатий на овочі, клітковину, омега-3 і калій

краще надавати перевагу маслу зниженої жирності або поєднувати його з рослинними оліями (оливкова, лляна)

Кращими альтернатива буде:

оливкова олія - має протизапальні властивості і сприяє нормалізації тиску

авокадо, горіхи, насіння - джерела здорових жирів

1 чайна ложка (5 г) на день - безпечна норма для більшості людей із гіпертонією. Уникайте щоденного споживання у великих дозах (наприклад, 20-30 г і більше).

При нагріванні вершкове масло швидко горить і утворює шкідливі речовини. Для смаження краще використовувати оливкову або авокадову олію.

Варто вживати здорову їжу, багату на мінімально оброблені фрукти, овочі, бобові, горіхи, насіння, цільнозернові продукти, рибу, рослинні олії та йогурт.

Обмежте споживання газованої води, енергетичних напоїв, цукерок, рафінованих зерен та обробленого м’яса. Уникайте тютюну, алкоголю та багато займайтеся фізичними вправами.

Яких продуктів уникати при високому тиску

Сіль (натрій)

Такий продукт затримує воду в організмі, підвищуючи тиск. Найбільше солі міститься в ковбасі, консервах, чіпсах, солоному сирі, магазинних соусах (кетчуп, соєвий) та фастфуді.

Рекомендовано не більше 5 г солі на день (1 ч. ложка).

Жирна та смажена їжа

Вона сприяє розвитку атеросклерозу, що підвищує тиск. Сюди відноситься фастфуд, картопля фрі, жирне м’ясо та сало у великих кількостях.

Продукти з великою кількістю цукру

Надмірна вага сприяє гіпертонії, а цукор підвищує ризик діабету. Тому при високому тиску найкраще уникати надмірно випічки, газовані напої, солодких сніданків та солодкі йогурти.

Надмірна кількість кофеїну

Кава може тимчасово підвищувати тиск. Найкраще вживати її в помірних кількості, а обрати будь-які інші напої без кофеїну.