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Этот продукт нужно есть с осторожностью при высоком давлении: вот почему

Четверг 19 июня 2025 14:48
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Этот продукт нужно есть с осторожностью при высоком давлении: вот почему Можно ли есть сливочное масло при высоком давлении (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сливочное масло содержит насыщенные жиры, которые могут влиять на уровень холестерина и состояние сосудов. Но действительно ли его нужно полностью исключить из рациона при высоком давлении?

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.

Влияние сливочного масла на давление

Сливочное масло содержит много насыщенных жиров (более 50%), которые могут:

  • повышать уровень "плохого" холестерина
  • способствовать образованию атеросклеротических бляшек
  • увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии

Высокая энергетическая ценность способствует набору веса, что также может влиять на давление.

Но полностью этот продукт не запрещен. В частности:

  • в умеренном количестве (например, 1 ч.л в день) сливочное масло может быть частью сбалансированного рациона, особенно если общий рацион богат овощами, клетчаткой, омега-3 и калием
  • лучше отдавать предпочтение маслу пониженной жирности или сочетать его с растительными маслами (оливковое, льняное)

Лучшими альтернатива будет:

  • оливковое масло - обладает противовоспалительными свойствами и способствует нормализации давления
  • авокадо, орехи, семена - источники здоровых жиров

1 чайная ложка (5 г) в день - безопасная норма для большинства людей с гипертонией. Избегайте ежедневного потребления в больших дозах (например, 20-30 г и более).

При нагревании сливочное масло быстро горит и образует вредные вещества. Для жарки лучше использовать оливковое или авокадовое масло.

Стоит употреблять здоровую пищу, богатую минимально обработанными фруктами, овощами, бобовыми, орехами, семенами, цельнозерновыми продуктами, рыбой, растительными маслами и йогуртом.

Ограничьте потребление газированной воды, энергетических напитков, конфет, рафинированных зерен и обработанного мяса. Избегайте табака, алкоголя и много занимайтесь физическими упражнениями.

Каких продуктов избегать при высоком давлении

Соль (натрий)

Такой продукт задерживает воду в организме, повышая давление. Больше всего соли содержится в колбасе, консервах, чипсах, соленом сыре, магазинных соусах (кетчуп, соевый) и фастфуде.

Рекомендовано не более 5 г соли в день (1 ч. ложка).

Жирная и жареная пища

Она способствует развитию атеросклероза, повышает давление. Сюда относится фастфуд, картофель фри, жирное мясо и сало в больших количествах.

Продукты с большим количеством сахара

Избыточный вес способствует гипертонии, а сахар повышает риск диабета. Поэтому при высоком давлении лучше избегать чрезмерно выпечки, газированные напитки, сладкие завтраки и сладкие йогурты.

Чрезмерное количество кофеина

Кофе может временно повышать давление. Лучше всего употреблять его в умеренных количествах, а выбрать любые другие напитки без кофеина.

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