Цей популярний горіх краще виключити з раціону: лікарі попереджають про ризики

Які горіхи треба вживати обережно?

Дієтологи радять бути обережними з арахісом, адже саме цей вид горіхів може становити загрозу для організму, особливо при регулярному вживанні.

Хоча ми звикли називати арахіс горіхом, насправді це бобова культура. Саме через цю особливість арахіс часто викликає алергічні реакції, іноді - дуже сильні, аж до анафілактичного шоку. За даними медиків, арахіс входить до трійки найбільш алергенних продуктів у світі.

Негативні наслідки від вживання арахісу

Але навіть якщо у вас немає алергії, надмірне споживання цього продукту теж може зашкодити. Одна з головних небезпек - афлатоксини. Це токсичні речовини, які утворюються через плісняву, що часто з’являється під час неправильного зберігання арахісу. Афлатоксини мають канцерогенну дію та можуть пошкоджувати печінку.

Ще один фактор - надмірна калорійність. Арахіс містить багато жирів, а отже, у великих кількостях може сприяти набору зайвої ваги, особливо якщо його вживати у вигляді солоних або обсмажених снеків.

Також дієтологи зазначають, що солоний і смажений арахіс часто містить трансжири, підсилювачі смаку та надлишок натрію - все це негативно впливає на серцево-судинну систему та затримує воду в організмі.

Які горіхи краще їсти?

Замість арахісу лікарі радять обирати волоські горіхи, мигдаль, кеш’ю або фундук - ці види менш алергенні, багаті на омега-3 жирні кислоти, магній та інші поживні речовини, які справді приносять користь організму.

Тож якщо ви піклуєтеся про своє здоров’я, краще обмежити або повністю виключити арахіс із раціону - особливо у його обробленому вигляді.