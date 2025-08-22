Цей інгредієнт перетворить вашу вівсянку на суперфуд: завжди його додавайте

Користь оливкової олії у вівсянці

Доктор медичних наук Енні Фенн розповіла, що оливкова олія є потужним інструментом для здоров'я серця та мозку. Її мононенасичені жири та багаті на антиоксиданти поліфеноли допомагають уникнути запалення, знизити рівень холестерину, покращити кровообіг і навіть знизити кров'яний тиск.

За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), 1 столова ложка або 13,5 г оливкової олії забезпечує:

119 калорій

13,5 г жирів, з яких 1,86 г насичених

1,9 мг вітаміну Е

8,13 мкг вітаміну К

На відміну від кленового сиропу, який здебільшого складається з цукру, корисні жири оливкові олії уповільнюють травлення, допомагаючи підтримувати стабільний рівень цукру в крові.

Така олія також покращує засвоєння жиророзчинних поживних речовин у таких добавках, як ягоди чи горіхи, що робить страву більш поживною.

Крім того, дослідження, опубліковане в журналі Американського коледжу кардіології, показало, що у людей, які споживають більше половини столової ложки оливкової олії щодня, спостерігається нижчий рівень передчасної смертності від серцево-судинних захворювань, хвороби Альцгеймера.

Яка на смак вівсянка з оливковою олією

Оливкова олія додає вівсянці кремовість і легку маслянисту текстуру, а також трохи фруктового або горіхового смаку (залежно від якості олії). Для багатьох це робить звичайну вівсянку більш насиченою і "дорослою" на смак.

Щоб смак був приємнішим:

для солодкого варіанту: додайте мед, ягоди або банан

для солоного: спробуйте помідори, авокадо, зелень, трохи сиру або спецій - олія додасть страві глибину смаку

Загалом це чудова страва для сніданку. Все тому, що вівсянка багата на розчинну клітковину (бета-глюкан), яка уповільнює перетравлення та дає відчуття насичення на 3-4 години.

Тоді як оливкова олія додає здорові жири, які також уповільнюють всмоктування вуглеводів, що допомагає уникати стрибків цукру в крові.