"Цей фактор може зіграти важливу роль". Владислав Сіренко дав прогноз на бій Усик - Дюбуа 2

Прогноз Сіренка

На думку спортсмена, вік може стати вирішальним фактором у поєдинку. Хоча досвід - це безумовний плюс, з роками з’являються й фізичні обмеження.

"Вік - це досвід, але також вік має і негативні аспекти, які можуть вплинути. Цей фактор може зіграти важливу роль", - підкреслив він.

Відомо, що Усик на декілька років старший за Дюбуа, і це може стати певним викликом у швидкості, витривалості та реакції.

Очікує видовищний та достроковий бій

Український боксер вірить, що поєдинок не дійде до фінального гонга.

"Очікую видовищний поєдинок. Думаю, що бій закінчиться достроково", - зазначив Владислав.

Про скандальний епізод з ударом нижче пояса

Згадав Владислав і попередній скандальний момент у бою між Усиком та Дюбуа, де британцю зарахували удар нижче пояса

"На мою думку, рефері зробив правильне рішення. На відео повторах було чітко видно, куди саме потрапив удар", - прокоментував він.

Чи стане Лондон перешкодою для Усика?

Ще одним фактором бою є місце проведення - Лондон, батьківщина Дюбуа. Проте українець не вважає це проблемою для Олександра.

"Олександр завжди бився у лігві суперника, тому цей бій не буде винятком", — впевнений Сіренко.

Нагадаємо, реванш Усик - Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".