"Этот фактор может сыграть важную роль". Владислав Сиренко дал прогноз на бой Усик - Дюбуа 2

Прогноз Сиренко

По мнению спортсмена, возраст может стать решающим фактором в поединке. Хотя опыт - это безусловный плюс, с годами появляются и физические ограничения.

"Возраст - это опыт, но также возраст имеет и негативные аспекты, которые могут повлиять. Этот фактор может сыграть важную роль", - подчеркнул он.

Известно, что Усик на несколько лет старше Дюбуа, и это может стать определенным вызовом в скорости, выносливости и реакции.

Ожидает зрелищный и досрочный бой

Украинский боксер верит, что поединок не дойдет до финального гонга.

"Ожидаю зрелищный поединок. Думаю, что бой закончится досрочно", - отметил Владислав.

О скандальном эпизоде с ударом ниже пояса

Вспомнил Владислав и предыдущий скандальный момент в бою между Усиком и Дюбуа, где британцу засчитали удар ниже пояса

"По моему мнению, рефери сделал правильное решение. На видео повторах было четко видно, куда именно попал удар", - прокомментировал он.

Станет ли Лондон препятствием для Усика?

Еще одним фактором боя является место проведения - Лондон, родина Дюбуа. Однако украинец не считает это проблемой для Александра.

"Александр всегда дрался в логове соперника, поэтому этот бой не будет исключением", - уверен Сиренко.

Напомним, реванш Усик - Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".