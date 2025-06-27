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Цей банановий коктейль закохує з першого ковтка: як приготувати вдома

Як приготувати смачний та корисний банановий коктейль (фото: Freepik) 
Автор: Фелікс Коркін

Банановий коктейль - це справжній літній порятунок: він освіжає, заряджає енергією та водночас достатньо ситний, щоб стати альтернативою десерту або легкому сніданку. Як його приготувати вдома та що для цього потрібне?

РБК-Україна розповідає, які інгредієнти обрати та як приготувати справжній шедевр смаку та користі.

Інгредієнти

  • 2 стиглі банани - надають натуральну солодкість і кремовість
  • 1/2 склянки несолодкого мигдального або іншого рослинного молока
  • 1 столова ложка натурального арахісового або мигдального масла
  • 1 столова ложка насіння чіа або меленого льону
  • кілька кубиків льоду
  • за смаком - мед або кленовий сироп
  • за бажанням - жменя чорниці або малини

Процес приготування

У чашу блендера покладіть порізані банани, додайте рослинне молоко, насіння, горіхову пасту та кубики льоду. 

За бажанням можна покласти трохи меду або ягід. 

Усе добре збийте протягом однієї-двох хвилин до однорідної консистенції. 

Якщо напій вийшов надто густим - додайте ще трохи молока. 

Спробуйте коктейль: при потребі скоригуйте смак, додавши солодкий компонент або спеції. 

Готовий напій перелийте у склянку, прикрасьте ягодами або посипте ще трохи насінням зверху. Подавати найкраще одразу після приготування - він буде найсмачнішим і найсвіжішим. За бажанням можна зберігати в холодильнику до доби в закритому посуді.

Банановий коктейль - ідеальне рішення для щоденної дієти (фото: Freepik) 

Чому варто готувати цей коктейль щодня

Цей банановий коктейль поєднує в собі користь банана - корисні вітаміни і калій для серця, а також клітковину, яка допомагає травленню.

Мигдальне масло та насіння насичують корисними жирами, білками і омега‑3 - це підтримка енергетичного тонусу протягом дня. 

Чіа та льон також сприяють насиченню та покращують роботу кишківника. При цьому напій легко адаптується: можна зробити його без лактози, додавши альтернативне молоко, або створити веган‑версію без солодких добавок.

Його зручно брати на роботу або тренування - коктейль містить усе необхідне для легкого сніданку або перекусу.

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При написанні використовувалися наступні джерела: матеріали з сайтів "Шуба" та Lifehacker.

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