Цей банановий коктейль закохує з першого ковтка: як приготувати вдома

Банановий коктейль - це справжній літній порятунок: він освіжає, заряджає енергією та водночас достатньо ситний, щоб стати альтернативою десерту або легкому сніданку. Як його приготувати вдома та що для цього потрібне?
РБК-Україна розповідає, які інгредієнти обрати та як приготувати справжній шедевр смаку та користі.
У чашу блендера покладіть порізані банани, додайте рослинне молоко, насіння, горіхову пасту та кубики льоду.
За бажанням можна покласти трохи меду або ягід.
Усе добре збийте протягом однієї-двох хвилин до однорідної консистенції.
Якщо напій вийшов надто густим - додайте ще трохи молока.
Спробуйте коктейль: при потребі скоригуйте смак, додавши солодкий компонент або спеції.
Готовий напій перелийте у склянку, прикрасьте ягодами або посипте ще трохи насінням зверху. Подавати найкраще одразу після приготування - він буде найсмачнішим і найсвіжішим. За бажанням можна зберігати в холодильнику до доби в закритому посуді.
Цей банановий коктейль поєднує в собі користь банана - корисні вітаміни і калій для серця, а також клітковину, яка допомагає травленню.
Мигдальне масло та насіння насичують корисними жирами, білками і омега‑3 - це підтримка енергетичного тонусу протягом дня.
Чіа та льон також сприяють насиченню та покращують роботу кишківника. При цьому напій легко адаптується: можна зробити його без лактози, додавши альтернативне молоко, або створити веган‑версію без солодких добавок.
Його зручно брати на роботу або тренування - коктейль містить усе необхідне для легкого сніданку або перекусу.
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При написанні використовувалися наступні джерела: матеріали з сайтів "Шуба" та Lifehacker.