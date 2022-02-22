ЦЭВ: повышение ренты приведет к падению собственной добычи газа на 10%
Повышение ставок ренты на добычу газа приведет к сокращению инвестиций и падению собственной добычи на 2 млрд м3 или на 10%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экспертов Центра экономического возрождения при Кабинете министров.
"Изменение курса на непрогнозируемые фискальные решения остановит инвестиционные проекты и в очередной раз сформирует неуверенность в инвесторах, поскольку срок реализации инвестиционных проектов в добыче длительный, а объем капитальных инвестиций значителен. (Как следствие: - прим.) Сокращение собственной добычи газа на 2 млрд м3 в результате истощение существующих скважин и малого количества новых. Ухудшение энергетической безопасности страны и увеличение ее зависимости от импорта энергетических ресурсов, в частности, из России", - говорится в заявлении.
В ЦЭО подчеркнули необходимость наработать долгосрочную и последовательную политику развития отрасли.
"В Украине действует Национальная экономическая стратегия до 2030 года, которая предусматривает введение именно стимулирующей рентной ставки для новых, законсервированных и труднодоступных углеводородов. Такой шаг будет способствовать наращиванию объемов добычи и в долгосрочной перспективе увеличит объем рентных платежей, а также отразится на росте ВВП на 3% в следующие 10 лет. Этот подход целесообразен в контексте стремления к увеличению объема инвестиций и формированию репутации страны с предполагаемой экономикой", - подчеркнули эксперты при Кабмине.
Напомним, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подал законопроект о повышении ренты на добычу газа.
После этого Кабинет министров Украины зарегистрировал свой законопроект о привязке рентной платы за добычу газа к цене его реализации. В правительственном документе ставки еще выше.
Ранее правительство обязало частные газодобывающие компании реализовать на бирже 20% газа, добытого в Украине в период действия карантина. Стартовая цена должна соответствовать цене природного газа собственной добычи (до учета рентных платежей) и может включать в себя надбавку не более 24%.